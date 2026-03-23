La Cofradía de las Siete Palabras otorga el premio San Juan al Gobierno de Aragón por su labor en la Semana Santa
El reconocimiento lo entrega la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
El Periódico de Aragón
El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recibido este lunes, de manos de los responsables de la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, el premio San Juan, que en esta edición recae en el Gobierno de Aragón.
La concesión de este premio reconoce la labor desarrollada por el Gobierno de Aragón y por sus distintas consejerías, servicios y departamentos por poner en valor la Semana Santa zaragozana y aragonesa como seña identitaria de nuestra tierra, como celebración tradicional y colectiva que potencia la cohesión social entre los aragoneses y como motor económico para el desarrollo y la vertebración del territorio.
La Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista está compuesta por más de 1.300 hermanos y es la introductora en la Semana Santa de Zaragoza del tambor (1940), del timbal (1945), del bombo (1970) y de la timbaleta (1985), instrumentos que después fueron incorporando casi todas las cofradías de la capital aragonesa.
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