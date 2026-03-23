Ferran Adrià y elBullifoundation inauguran un curso de gestión en restauración en Zaragoza

El Hotel Hiberus Zaragoza, del Grupo Palafox, ha acogido este lunes la inauguración del ‘Curso intensivo de gestión en restauración’, que hasta el próximo miércoles impartirá el equipo de elBullifoundation, liderado por su presidente, Ferran Adrià. En la inauguración de estas jornadas de formación, Adrià ha estado acompañado por el director comercial de Retail de la Territorial Ebro de CaixaBank, Pablo Andoño, y el presidente de Horeca Zaragoza, Fernando Martín.

El programa formativo, que busca profundizar en una gestión eficiente y rentable de los negocios de restauración, cuenta con la participación del reputado chef Ferran Adrià, así como de otros colaboradores de elBullifoundation como Ferran Centelles, Silvia Timón, Silvia Sánchez o Ernest Laporte. Durante estos días se tratarán temas como la gestión de los restaurantes como pymes, la importancia de la innovación, el control presupuestario, la relación con los clientes y, por último, una sesión dedicada a la gestión eficiente del vino.

Durante su intervención, Ferran Adrià, expuso su punto de vista sobre cómo gestionar un negocio de restauración y cómo adaptarse a la evolución del sector. Adrià señaló que "es fundamental que los establecimientos trabajen con un plan de negocio y un presupuesto para velar por su solvencia, tal y como hacen las grandes empresas, y apeló a la importancia de cambiar de actitud y entender que la educación empresarial y financiera es vital". El chef y empresario también celebró que desde CaixaBank se dé soporte y asesoría al sector en la gestión de los negocios de restauración.

Por su parte, el director comercial de Retail de la territorial Ebro de CaixaBank incidió en que “iniciativas como ésta nacen con el objetivo de impulsar la profesionalización, la eficiencia y el futuro de un sector esencial, por el enorme valor que aporta a la economía, al turismo y a nuestra cultura. Para CaixaBank es un orgullo reafirmar nuestra alianza con elBullifoundation, una colaboración que comenzó en 2015 y que nos une bajo un mismo ADN: innovación, excelencia y la voluntad de transformar el sector".

El chef Ferrán Adrià, durante su charla en Zaragoza. / CAIXABANK

Andoño resaltó, además, que el apoyo de CaixaBank al sector de la restauración a través de Food&Drinks “va mucho más allá del ámbito financiero, ofreciendo un asesoramiento y acompañamiento a los hosteleros, que deben ver en la gestión un pilar fundamental para construir el futuro de sus negocios y que sean rentables”.

Por su parte, el presidente de Horeca Zaragoza subrayó que “la eficiencia en la gestión es clave para el futuro de cualquier negocio, por lo que este tipo de iniciativas permiten seguir evolucionando y creciendo gracias a la experiencia y el conocimiento que aportan Ferran Adrià y su equipo”. Asimismo, recordó que “la hostelería es un sector clave en Aragón” y reafirmó el compromiso de la organización con la promoción de iniciativas formativas que ayuden a atraer y retener talento y a mejorar la competitividad de las empresas del sector.

Además, Martín destacó que este curso es “una oportunidad para continuar colocando a Zaragoza en el centro de la gastronomía”, y agradeció a CaixaBank su implicación para impulsar estas iniciativas formativas.

CaixaBank y elBullifoundation

Estas actividades se enmarcan en el acuerdo de colaboración entre CaixaBank y elBullifoundation, que desde 2015 trabajan conjuntamente para desarrollar proyectos conjuntos con un eje principal: la innovación. El acuerdo, que tiene como objetivo aplicar la creatividad a proyectos concretos que tengan como resultado la innovación, está orientado a prestar ayuda a iniciativas profesionales, especialmente del sector de la gastronomía y sus industrias relacionadas.

En el marco de esta colaboración, CaixaBank y elBullifoundation imparten sesiones sobre gestión empresarial de la mano del chef Ferran Adrià, del sumiller Ferran Centelles y de sus prestigiosos equipos. Además, a través del portal CaixaBankLAB Campus, se ofrece formación especializada en restauración a los clientes de la entidad financiera.

Apoyo al sector de la restauración

A través de Food&Drinks, CaixaBank pone a disposición de los negocios de restauración una oferta de productos y servicios diferenciales que se adaptan a sus necesidades específicas, así como una red de profesionales expertos en el sector en todas las oficinas de la entidad, que les ayudan a optimizar la rentabilidad de su negocio y a simplificar su actividad diaria.

El catálogo de productos y servicios incluye desde soluciones tecnológicas de cobro para ventas tanto físicas como online, hasta financiación adaptada a los proyectos y necesidades de este tipo de negocios, e incluso con servicios no financieros que aporten valor añadido en ámbitos como la formación y el asesoramiento.

Con el objetivo de potenciar la experiencia digital y ofrecer un valor añadido en el modelo de atención y de prestación de servicios, los clientes de Food&Drinks tienen acceso exclusivo a contenidos financieros y no financieros específicos para el sector. En un entorno digital creado exclusivamente para los clientes de Food&Drinks en CaixaBankNow, los usuarios pueden visualizar todos los productos y servicios, y recibir un asesoramiento especializado de su gestor de confianza sin necesidad de desplazarse a la oficina.

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Además, los clientes de Food&Drinks tienen a su disposición contenidos como formaciones, charlas, asesoramiento empresarial, así como acceso a productos de partners estratégicos del sector en mejores condiciones.