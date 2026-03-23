Marisa Gaspar carga contra Abascal en su estreno como concejala en Zaragoza: "Vox se ha convertido en una máquina de represión en la que no hay cabida para el talento"

Era la persona más buscada este lunes en el Ayuntamiento de Zaragoza y no ha defraudado. Marisa Gaspar ya es la nueva concejala del consistorio de la capital aragonesa en sustitución del exportavox de la formación de Santiago Abascal, Julio Calvo, quien rompió el carnet del partido el día de su jubilación como edil. Y curiosamente va a ser una exmilitante de Vox la que sustituta a Calvo, puesto que en 2023 Gaspar se dio de baja de su militancia por desavenencias con la cúpula de la formación ultra.

En su primer día, Gaspar ha asegurado que no va a poner vetos y que sus ideas siguen siendo las mismas que cuando se afilió a Vox. "Vengo a la política a servir y no a servirme de la política", ha afirmado, insistiendo mucho en esta idea, como queriendo decir que los que han cambiado son sus excompañeros que, por cierto, no se han acercado a saludarla en el acto de toma de posesión. "Creo que no han tenido tiempo de venir a saludar. Ellos quieren marcar esa distancia pues ellos sabrán, yo no quiero marcar distancia con nadie", ha mencionado.

En la rueda de prensa posterior, y preguntada por los medios de comunicación, ha criticado la postura de Vox con respecto a los presupuestos municipales, asegurando que una ciudad no puede estar "tres meses bloqueada" utilizando "una excusa". "Vox no puede seguir rentabilizando la política de bronca y bloqueo. Los ciudadanos quieren gobiernos estables y si el objetivo es echar a Sánchez tendrán que sentarse a trabajar. Y mira qué palabra utilizo: trabajar", ha declarado.

"Huérfana de partido"

Asimismo, Gaspar asegurado que entra como concejala no adscrita porque en estos momentos se siente "huérfana" de partido político "igual que muchos exafiliados de Vox". "No hay ninguna sigla con la que yo me pueda alinear", ha añadido. Sobre su continuidad en la próxima legislatura, la nueva edila ha dicho que su intención no es hacer carrera política, momento en el que ha aprovechado de nuevo para cargar contra su expartido: "Hay mucha gente en Vox que no puede hacer este discurso porque no tiene mundo profesional al que volver".

Marisa Gaspar es simpatizante de Atenea, la fundación montada por Iván Espinosa de los Monteros cuando le expulsaron de la dirección de Vox, si bien ha dicho que no cree que esta entidad acabe convirtiéndose en un partido político porque Espinosa sigue siendo afiliado de la formación que dirige Santiago Abascal.

Marisa Gaspar, este lunes junto a la alcaldesa, ya como concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. / LAURA TRIVES

Sobre la refundación del partido que está reclamando Espinosa de los Monteros, apoyado entre otros por el exportavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, Gaspar ha sido tajante: "Yo estoy muy alejada ya de Vox y sinceramente es imposible refundar un partido que tiene toda la estructura contaminada y bajo el pie de la cúpula nacional. Lo veo muy complicado que eso se pueda refundar en la dirección en la que los firmantes del manifiesto están pretendiendo. Creo que todos lo que han firmado ese manifiesto tienen ya la cruz puesta", ha asegurado.

Noticias relacionadas

"El señor Abascal se tendrá que plantear que tiene que dejar de recorrer España en la furgoneta negra como una estrella del rock and roll y tendrá que dejar de hacerle las campañas a los candidatos de papel y tendrá que sentarse a trabajar. Trabajar y gobernar es exponerse a tomar decisiones, a equivocarse y a asumir responsabilidades. No se puede hacer lo que hicieron en el 24 que es coger las de Villadiego y salir corriendo. Tedrán que facilitar la gobernanza y ponerse de acuerdo con quien las urnas han colocado como la fuerza mayoritaria", ha zanjado. "Vox se ha convertido en una máquina de represión en la que no hay cabida para el talento ni la democracia interna ni transparencia en lo que se refiere a los medios de financiación", ha concluido. Ahí es nada.