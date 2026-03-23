Marisa Gaspar, ex de Vox, ya es la nueva concejala del Ayuntamiento de Zaragoza: "Hoy recupero el discurso originario del que un día fue mi partido"

Marisa Gaspar ya es la nueva concejala del Ayuntamiento de Zaragoza en sustitución del ya jubilado exportavoz de Vox en el consistorio, Julio Calvo. Gaspar ha tomado posesión este lunes en una sesión extraordinaria y monográfico que ha durado menos de cinco minutos en el que ha tomado posesión, si bien no ha ocupado todavía el que será su asiento en el salón de plenos.

La sesión se ha limitado a la lectura, por parte del secretario general de la lectura de la credencial remitida por la Junta Electoral Central y que acredita a Gaspar como miembro de pleno derecho del pleno al haber formado parte de las listas de Vox en Zaragoza en las últimas elecciones municipales. Al salir Calvo, ella era la siguiente, si bien se da la casualidad de que ni Calvo, que ha ejercido de portavoz de la ultraderecha durante siete años en la capital aragonesa, ni Gaspar, simpatizante de la corriente de Iván Espinosa de los Monteros, forman ya parte de Vox. Ambos se han dado de baja, aunque en momentos diferentes, por desavenencias con la dirección ejercida por Santiago Abascal.

Gaspar, saludando al concejal Félix Brocate. / LAURA TRIVES

Tras la lectura de la credencial, Chueca le ha pedido a la concejala, sentada en la primera fila de los invitados y no en las butacas de los concejales, que se levantara para tomar posesión de forma oficial de su acta. Gaspar ha jurado el cargo con la fórmula tradicional, por su conciencia y honor, sin añadidos y con la mano sobre la Constitución y un ejemplar de los Evangelios que data del año 1860 que pertenecen al Archivo Municipal. Entonces la primera edil le ha impuesto la banda roja que identifica a los concejales en Zaragoza. "Bienvenida a la corporación municipal", le ha dicho la regidora al terminar. Después, se ha levantado la sesión.

Y es que será ahora, por acuerdo de la junta de portavoces, en la que Gaspar no puede estar presente, cuando se decida dónde se sienta y qué ocurre con la nueva concejala, ya que esta ha manifestado su deseo de ser no adscrita, es decir, de salirse del grupo municipal de Vox. Gaspar no tendrá exclusividad como concejala y mantendrá su trabajo como terapeuta ocupacional y tampoco tendrá derecho a contratar asesores. "No hay mejor forma de representar a los zaragozanos que viviendo su misma realidad", ha explicado después, antes de cargar contra su expartido: "Yo nunca he querdio hacer carrera política. Hay mucha gente en Vox que no puede hacer este discurso porque no tiene mundo profesional al que volver".

Chascarrillo con la alcaldesa

Según se ha podido observar este lunes, no obstante, el pleno ya le ha guardado un sitio a la nueva concejala. Y es que aunque queda un sitio libre entre la concejala del PP Ruth Bravo y el edil de Vox David Flores, Gaspar ha afirmado después del pleno que cree que se tendrá que sentar en la bancada de la izquierda "porque hay más sitio y porque no tengo ningún problema". "Hay que trabajar con todo el mundo", ha dicho. Curiosamente, ha sido con los concejales de Vox con los que menos palabras ha compartido Gaspar este lunes en su toma de posesión, por no decir ninguna. "Creo que no han tenido tiempo de venir a saludar", ha ironizado. Y es que los tres ediles de la formación de Abascal ni se han acercado a la que ha sido la protagonista de la jornada.

Preguntada por esta cuestión, Gaspar ha dicho que ella no hace interpretaciones y que ellos "tendrán sus conversaciones". "Ellos quieren marcar esa distancia pues ellos sabrán, yo no quiero marcar distancia con nadie", ha dicho y, ante las preguntas de los periodistas, ha proseguido: "Yo les diría a los compañeros de Vox que no se preocupen, que yo voy a defender los mismo principios que cuando me afilié y concurrí en las listas. Los mismos. Que mi discurso y mis valores, son los mismos. Si se piensan que voy a votar cosas a lo loco y en contra del ideario de Vox, se equivocan", ha zanjado, insistiendo en que ella ha cambiado "sus valores".

Y es que antes del pleno la nueva concejala ha conversado con los que son sus nuevos compañeros de corporación, saludando a los ediles de la oposición mientras los miembros de Protocolo del ayuntamiento le presentaban a los representantes del Gobierno de Natalia Chueca. Y con los concejales del PP ha estado hablando cuando se le ha acercado la regidora para darle la bienvenida al pleno justo antes de que comenzara la sesión. Ambas se han saludado e incluso han compartido un chascarrillo ya que las dos llevan el mismo collar con la figura de la Virgen del Pilar.

Primera rueda de prensa

Gaspar se convierte así en la concejala número 31 del ayuntamiento de Zaragoza y su entrada en la corporación puede traer alguna sorpresa ya que con ella cambia el sistema de mayorías que funcionaba hasta ahora. Vox pierde un concejal y con solo con el sí de Gaspar, el PP podría sacar sus proyectos adelante No obstante, por el momento, la alcaldesa ha descartado siquiera el coquetear con esa idea y ha dicho que mantendrá su pacto con los de Abascal, por lo que será con ellos con los que negociará.

Tras la sesión, Gaspar ha convocado la que ha sido su primera rueda de prensa. En ella ha asegurado que, tras dos años fuera de la política, puede asegurar "que los ciudadanos están cansados de la confrontación permanente y de la política convertida en un espectáculo de reproches". "Zaragoza no necesita más ruido, trabajo serio y responsabilidad", ha mencionado ante los periodistas.

No obstante, en su primera comparecencia ante los medios tampoco han faltado los reproches a su antigua formación, Vox, que no pasa por su mejor momento en lo que se refiere a la unidad interna. "Hoy recupero el discurso originario del que un día fue mi partido y hago mía una frase que siempre consideré esencial en lo que se refiere al servicio público: vengo a la política a servir y no a servirme de la política", ha sentenciado.

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Sobre los posicionamientos que tomará en el salón de plenos, Gaspar también ha dado en esta rueda de prensa alguna pista: "Es mi voluntad facilitar la gobernabilidad", una frase que seguro ha hecho las delicias del Gobierno municipal del PP. "Tenderé la mano a todos los grupos municipales y defenderé el acuerdo como método", ha añadido, aunque ha aclarado que en estos momentos está "huérfana de partido". "Estoy muy alejada ya de Vox y creo que es imposible refundar un partido que tiene toda la estructura contaminada y bajo el pie de la cúpula nacional", ha sentenciado.