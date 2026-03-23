La pizza gigante que pone a prueba a Zaragoza con un nuevo reto viral: casi 60 centímetros y gratis si la terminas

Zaragoza tiene una amplia variedad de restaurantes de comida rápida que, con su clientela diaria y los momentos de la semana en los que no cabe una persona más en sus mesas, ha ganado mucha fama dentro del panorama hostelero de la ciudad. La gastronomía italiana siempre ha sido una de las favoritas del público, con decenas de establecimientos dedicados exclusivamente a la elaboración de pastas, risottos o pizzas. Pues, ¿cómo te quedarías, querido lector, si descubres que el récord de la pizza más grande de la capital aragonesa no lo ostenta un italiano, sino un sirio?

Así es. A lo largo de las últimas semanas, uno de los trabajadores de Yamii, local hostelero ubicado en la segunda planta del centro comercial Gran Casa, ha publicado varios vídeos en su cuenta de Instagram (@soyghulam) mostrando este imponente plato. Está a la venta como forma de reto: si alguien, ya sea en solitario o acompañado, logra terminarse esta pizza gigante en menos de 45 minutos, se va a casa sin pagar absolutamente nada. La cena, en ese caso, corre por cuenta de la casa.

A ojos de quienes comentan estos vídeos en redes sociales, puede parecer un ‘challenge’ fácil de superar, pero la realidad apunta a todo lo contrario: nadie ha sido todavía capaz de acabarse esta pizza. Puede estar compuesta de diferentes sabores, lo que ayuda a sobrellevar la cantidad con algo de variedad, pero su diámetro roza los 60 centímetros, prácticamente el tamaño de una paellera pequeña.

En uno de estos vídeos, el propio cocinero reconoce entre risas que “pesa lo suyo”, y no es para menos: la pizza apenas cabe en una mesa para dos personas. Su precio es de 32 euros, una cifra que muchos consideran asequible teniendo en cuenta sus dimensiones, aunque el verdadero atractivo no está tanto en el coste como en el desafío que plantea.

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Este fenómeno no solo ha despertado la curiosidad de los zaragozanos, sino que también ha convertido al local en un punto de peregrinación para amantes de los retos gastronómicos. Entre risas, intentos fallidos y vídeos virales, la pizza gigante de Yamii se ha ganado un hueco propio en la oferta culinaria de la ciudad, demostrando que, a veces, la innovación y el espectáculo pesan tanto como la propia masa.