Las empresas que están construyendo la nueva Romareda optan ahora también a reformar el entorno del estadio por 3,5 millones

Cinco ofertas se han presentado al proceso de licitación para ejecutar las obras que transformarán todo el entorno del nuevo estadio de La Romareda. El concurso público se lanzó el pasado mes de febrero y hace una semana finalizó el plazo para presentar propuestas. Seis empresas han concurrido en el proceso, si bien dos se presentan en UTE que son precisamente OHLA y Altuna y Uria, las dos encargadas de levantar la que será la nueva casa del Real Zaragoza.

Este contrato, no obstante, es diferente al resto de los que se han licitado sobre la nueva Romareda y es que lo paga y lo adjudica el ayuntamiento en solitario -sin la DGA ni el club-, ya que abarca todo el entorno del estadio, los alrededores, más allá de la valla que delimita en estos momentos la obra del campo de fútbol.

Las otras ofertas que se han presentado son la de Obras Especiales, Imesapi, Copha (perteneciente al grupo MLN) y Avintia Proyectos y Construcciones. Las cinco han presentado ya la documentación, si bien una de ellas, Avintia, va a tener que subsanar algunas cuestiones por información que no han aportado. Si lo hacen, continuarán en el proceso de adjudicación. Lo próximo que hará la mesa de contratación es evaluar las propuestas técnicas de las empresas y, después, la oferta económica de cada una de ellas. El presupuesto base es de 3.595.528,55 euros, una cuantía que las compañías pueden -y deben- mejorar a la baja.

Mapa de la reurbanización del entorno de La Romareda. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El plazo de ejecución planteado para esta obra es de 10 meses, un tiempo que también pueden mejorar las ofertas de las empresas que se han presentado al proceso de licitación. El proyecto contempla las obras del exterior, así como el recambio de todos los servicios afectados como es la red de abastecimiento de agua, el saneamiento y el alumbrado público. El objetivo es no solo adecuar el entorno al aspecto del nuevo estadio, sino también al de los alrededores. De ahí que el pavimento escogido sea el mismo que el que cubre todo el paseo de Isabel la Católica. La idea es prolongar la estética del eje de Gran Vía y Fernando el Católico para crear una gran plaza en torno al campo de fútbol.

Con respecto a la integración del espacio con la plaza Eduardo Ibarra, el proyecto de la obra busca mejorar toda la accesibilidad del entorno y potenciar las zonas de encuentro social, que serán muy útiles, por ejemplo, en caso de celebraciones de partidos de fútbol internacionales (Zaragoza será sede del Mundial 2030) y conciertos multitudinarios. Todas las calles que rodean el estadio se pacificarán, ampliando la aceras. Asimismo, en el lateral que da al Auditorio, se creará una escalinata que, en la esquina con el paseo Isabel la Católica, se transformará en una rampa que funcionará como acceso principal al recinto.

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La renovación va a afectar a una superficie de 18.637,51 metros cuadrados entre las calles Convento Jerusalén, Luis Bermejo, la plaza Eduardo Ibarra y el paseo Isabel la Católica, pero además incluye la parte de calle de Juan II de Aragón, afectada por los servicios y el cruce con la propia Convento Jerusalén.