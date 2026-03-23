Viviendas de lujo en Zaragoza, ¿por qué se vende todo lo que se construye?: "El cliente existe. El sector premium ha despertado"

La vivienda está cara pero más que podría estarlo. Y no solo por la crisis inflacionista que puede desatarse por la guerra en Irán y sus consecuencias en el alza del precio de los materiales. Y es que a pesar de las dificultades que tienen muchos zaragozanos para encontrar un piso, la capital aragonesa es una ciudad «barata» en lo que al mercado inmobiliario se refiere. «Pamplona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao, San Sebastián y por supuesto Madrid y Barcelona son ciudades más caras y Zaragoza está de moda ahora mismo. Así que lo lógico es que el aumento de los precios todavía tenga cierto recorrido», apunta Juan Sáez, arquitecto y urbanista experto en el sector inmobiliario.

E inmersos en esta vorágine en la que la demanda devora todo lo que se oferta, hay nichos del mercado inmobiliario que llevaban mucho tiempo dormidos y que ahora se han reactivado. Es el caso de las promociones en el centro y el casco antiguo de la ciudad, urbanizaciones que se enfocan en la mayoría de los casos al mercado del lujo y que, a pesar de lo que pueda parecer por los altos precios, tienen muchísimos compradores potenciales, como demuestra el ritmo de venta de las 30 viviendas que ocuparán el edificio de la antigua sede de la CAI, en el paseo Independencia. El 70% ya se han vendido sin ni siquiera haberlos publicitado.

El precio del metro cuadrado en esta promoción partirá de los 6.000 euros el metro cuadrado, «un precio que ya existía en Zaragoza», apunta Saez. Lo que cambia en esta ocasión es el tamaño de las viviendas, lo que hace que estos pisos se vayan a ir por encima del millón de euros en algunos casos. Esa es la novedad.

En la antigua sede de la CAI se están construyendo 30 pisos de lujo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

«En Zaragoza en los últimos años sorprendía que no hubiera pisos a la venta por encima del millón de euros. Y sorprendía porque en ciudades similares buscabas en Idealista y te salían muchos. Aquí como mucho te aparecía algún unifamiliar en Montecanal o Casablanca», apunta Saez. «El sector premium ha estado muy dormido durante muchos años. Pero ha despertado», dice.

Y ese despertar ha ido acompañado de un boom constructivo en el centro de la ciudad, un entorno en el que desde hace años había solares que parecía que jamás iban a ser edificados. «Los proyectos en el centro suponen muchos problemas de gestión. Son parcelas muy complicadas porque la logística de las obras es difícil, es complicado hacer llegar los materiales y requieren además un proceso administrativo largo y tedioso que puede durar años. Y en la medida en la que en Zaragoza no había mercado pues no merecía la pena activar estas promociones. Pero ahora se ha visto que ese cliente existe y de ahí que se haya reactivado», dice.

Otras promociones

Y es que los ejemplos no son pocos. En el Coso sonal menos cuatro las promociones que se están ejecutando o se ejecutarán en los próximos años. En la plaza de La Magdalena se levantará un edificio de viviendas de lujo. Lo mismo junto a la plaza San Felipe. Y ya está en obras el bloque que irá sobre las naves del antiguo Garaje Aragón. En Lagasca, los propietarios de la antigua Clínica del Doctor Lozano están intentando, por tercera vez, construir un edificio de obra nueva con pisos de primeras calidades. Y así sucesivamente.

Ocurren más cosas. «Hubo un momento tras la pandemia que lo que buscaba todo el mundo era un unifamiliar con jardín, pero ya no pasa en igual medida», apunta Sáez. Eso no quiere decir que los chalés ya no sean un tipo de vivienda buscado entre los que tienen capacidad para acceder al sector premium. «Depende mucho de la época de la vida en la que te encuentres. Si tienes hijos pequeños quizá prefieras un adosado con jardín a las afueras y, en estos momentos, o te vas a Cuarte o en Zaragoza no tienes nada. Pero cuando tienes hijos mayores puede que prefieras un piso céntrico, cerca de todo, pero no un piso pequeño, de ahí el éxito de estas promociones», explica este experto.

Nuevas promociones de chalés

Es decir, que en estos momentos, todo lo que se ofrece es absorbido por una demanda que parece insaciable. De ahí que además de las promociones en el centro en Zaragoza se hayan desatascado nuevos desarrollos de unifamiliares. En estos momentos se está cuajando una operación en La Fuente de la Junquera para levantar más de 100 chalés. Y lo mismo en Montecanal, donde el ayuntamiento ha modificado el Plan General para ampliar el barrio hacia Gómez Laguna, donde cabrán otro centenar de adosados. «Se venderán porque hay mucha gente que busca este tipo de viviendas que si pudiera quedarse en Zaragoza se quedaría y ahora no tiene opción», cuenta.

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La situación es, por tanto, la siguiente: la oferta no es capaz de satisfacer a la demanda en ningún rango de precios ni calidades, de ahí la importancia, apunta Sáez, de seguir desarrollando suelo «para no constreñir más el mercado». «Si no subieran los precios, mejor, porque eso quiere decir que la demanda está estable. Pero esa no es la realidad, no podemos mentir a nadie», zanja.