El Canal Imperial de Zaragoza inicia la recuperación forestal de 25 hectáreas con pino, sabina y olmo

El Canal Imperial de Zaragoza inicia, de la mano de El Bosque de los Zaragozanos y la Confederación Hidrográfica del Ebro, la recuperación forestal de una superficie de 25 hectáreas a lo largo de 15 kilómetros donde se van a plantar especies como el pino, la sabina albar, la carrasca, el almendro o el olmo. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, junto al director del área de Acción Climática y Bioeconomía de Ecodes, Pablo Pevidal, han presentado este martes las plantaciones ubicadas junto a Garrapinillos.

En mayo de 2024, la CHE y el ayuntamiento firmaron un protocolo de colaboración para el impulso del proyecto El Bosque de los Zaragozanos, a través del cual el organismo de cuenca cede al consistorio el uso de diferentes parcelas situadas en el entorno de Garrapinillos y de Valdegurriana. La alcaldesa ha destacado el papel “transformador” de este proyecto que permite que, según ha explicado, zonas “degradadas” se recuperen y generen nuevas áreas de bienestar para la ciudadanía.

La alcaldesa Natalia Chueca, este martes, durante la plantación. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El objetivo del ayuntamiento es dar continuidad al Canal Imperial y reforestar su área urbana y periurbana, “con Garrapinillos como primer espacio a abordar”, ha afirmado Chueca.

Por su parte, el director del área de Acción Climática y Bioeconomía de ECODES, Pablo Pevidal, en representación del director de la entidad, Juan Ortiz, ha afirmado que esta plantación “supone un paso estratégico en la creación de un gran corredor verde que vertebre Zaragoza desde su entorno periurbano hasta el corazón de la ciudad”.

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Las plantaciones que se van a llevar a cabo este martes incluyen como novedad la presencia de olmos, un árbol que ya está presente en la zona y que ahora se refuerza, utilizando para ello una variedad desarrollada desde el Ministerio de Transición Ecológica que resiste la enfermedad de la grafiosis.