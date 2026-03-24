Comienza la construcción de otro bloque de viviendas de lujo en Zaragoza: pisos de hasta 736.000 euros en la 'milla de oro' de San José

La avenida Cesáreo Alierta se está convirtiendo en una especie de 'milla de oro' en Zaragoza con la puesta en marcha de varias promociones de viviendas que buscan satisfacer la demanda latente que existe en el barrio de San José en una de las zonas con más alicientes para el sector inmobiliario. La última en dar los primeros pasos para construcción de nuevos pisos es 'The Avenue', un proyecto que lleva la firma de Gestión Común y que pondrá en el mercado 34 pisos con precios que llegan hasta los 736.000 euros.

Las máquinas ya han aparecido en el solar contiguo al colegio Agustín Gericó, donde está previsto levantar un bloque de 8 alturas (nueve contando la planta baja) que incluirá viviendas de uno a cinco dormitorios, aunque solo hay disponibles a la venta los que tienen tres, con un precio que va desde los 407.000 euros a los 438.000, con 110 y 111 metros cuadrados de superficie y terraza, y que llega a los 736.000 para el ático dúplex con 225 metros cuadrados.

Se presenta en el mercado como "un edificio urbano que contempla e integra lo ecológico y sostenible" que buscará "el máximo posible de las prestaciones del siglo XXI para cumplir con las mejores expectativas y necesidades de sus futuros propietarios". "Cada vivienda presenta una distribución desarrollada para ser perfecta y cuidando mucho la selección de los acabados para conseguir una gran calidad. Hemos querido hacer de la estancias lugares de confort, de comodidad y de calidad de vida combinando estas necesidades con el máximo ahorro energético", añaden sus promotores.

Una de las fortalezas que exprime en su comercialización, muy avanzada incluso antes de empezar con la construcción, es la ubicación, ya que asemeja su emplazamiento con vivir "en el centro" de Zaragoza, en una avenida principal de la ciudad, muy próxima a la salida hacia el tercer y cuarto cinturón (y de la carretera de Castellón) y en un enclave que tiene cerca los parques de La Granja y Miraflores, además del pabellón Príncipe Felipe y una calle llena de vida como es Cesáreo Alierta.

Se trata de una promoción a la venta de pisos de alto coste en una zona que se ha revalorizado de forma notable en los últimos años. No en vano hay otras promociones ya en construción de otras firmas, como Brial justo enfrente, en la promoción Zentum, ya en obras y que ha conseguido vender ya un número importante de viviendas. Está levantando 108 pisos a solo 50 metros del futuro edificio de Gestión Común. También Ebrosa tiene en marcha otra promoción en la misma avenida, al calor de una demanda creciente en el barrio, y especialmente en esta arteria principal de la ciudad.