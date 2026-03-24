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Cortada la A-2 en Zaragoza: impresionante atasco a las puertas de Plaza por el incendio de un camión

La DGT pide a los conductores no circular por la zona

Atasco a las puertas de Plaza esta mañana en Zaragoza por el incendio de un camión

Atasco a las puertas de Plaza esta mañana en Zaragoza por el incendio de un camión / DGT

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La Dirección General de Tráfico ha avisado a primera hora de la mañana que la A-2 en Zaragoza está cortada a la altura de Miralbueno por el incendio de un camión. El vehículo ha quedado completamente calcinado en medio de la calzada obligando a la Guardia Civil a interrumpir de forma momentánea la circulación en sentido Barcelona en plena hora punta.

Tal como ha confirmado este diario consultando fuentes de la DGT, hay un atasco monumental a las puertas de Plaza y la fila de vehículos llega más allá de la Feria de Muestras. El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 313 y piden a los conductores evitar circular por la zona. Se trata de una hora con mucho tráfico en el entorno del centro logístico porque la gran mayoría de los trabajadores suelen incorporarse a su puesto de trabajo sobre las 8.30 y las 9.00 horas.

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