Vuelo chárter de Zaragoza a Egipto a mitad de precio en Semana Santa por la Guerra en Oriente: "Es un destino seguro"

La repercusión que está teniendo el conflicto de Oriente Medio alcanza todos los páramos imaginables por el hombre: gasolina, productos de supermercado, comercio internacional, y en especial a una pieza muy importante relacionada con este último ámbito, la vigilancia contante del espacio aéreo entre países y continentes. Ha sido más de uno lo que durante los primeros días desde que estallase la guerra en Irán notaría una inflación masiva en los vuelos comerciales, sobre todo para aquellos que se habían quedado rezagados en alguna de esas regiones del continente o incluso en algunos países de Asia. Sin embargo, son algunas de las aerolíneas que semanas después de que se iniciaran estas hostilidades han rebajado sus precios y han lanzado ofertas para quienes quieran hacer una macroescapada a uno de los países más solicitados del Norte de África, además, desde Zaragoza.

Se trata ni más ni menos que un chárter de ocho días y siete noches con Egipto como destino. Esta nación, que se encuentra a algo más de 2.000 kilómetros de distancia del conflicto bélico, es uno de los viajes idílicos de aquellos que les apasiona descubrir mundo. Pues bien, si ese grupo de personas todavía no tienen ningún trayecto agenciado para esta Semana Santa, todavía están a tiempo y con una rebaja del 50% de su precio inicial.

Captura de pantalla de la web de la AENA con el listado de vuelos que salen de Zaragoza el 29 de marzo de 2026 / AENA

El vuelo sale desde el aeropuerto de Zaragoza el 29 de marzo a las 17.20 con la compañía Abu Simbel y aterriza en la capital egipcia, El Cairo, varias horas después, dando inicio a un itinerario de ocho días que combina historia, cultura y navegación por el Nilo. Tras la llegada, el programa contempla tres noches en la capital, donde los viajeros visitarán algunos de los principales iconos del país, como las pirámides de Giza, la Esfinge, el Gran Museo Egipcio, el barrio copto o el bazar de Khan el-Khalili, además de recorrer la ciudadela de Saladino y el Museo Egipcio en jornadas completas organizadas.

El viaje continúa con un vuelo interno hacia Abu Simbel para conocer sus templos excavados en roca, antes de embarcar en un crucero de tres noches por el Nilo. Durante esta travesía, el itinerario incluye paradas en enclaves históricos como Philae, Kom Ombo y Edfu, así como navegación entre paisajes emblemáticos del país. La ruta finaliza en Luxor, donde se visitan el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut y los complejos de Karnak y Luxor, antes del regreso a España en el octavo día.

Giza (Egypt), 27/09/2022.- Tourists visit the Giza Pyramids and the Sphinx, in Giza, Egypt, on World Tourism Day 27 September 2022. Egypt has opened its museums and archaeological sites for free visits on the occasion of World Tourism Day and the 200th anniversary of Egyptology. The United Nation World Tourism Organization (UNWTO) celebrates World Tourism Day since 1980 with this year's theme being 'Rethinking Tourism' aimed at putting people at the center of key discussions on where Tourism was going. 'Tourism is one of the world'Äôs most important economic sectors. It employs one in every ten people on Earth and provides livelihoods to hundreds of millions more. For some countries, it can represent over 20 percent of their GDP', the UNWTO says on their website. (Abierto, Egipto) EFE/EPA/KHALED ELFIQI / KHALED ELFIQI / EFE

El precio de esta salida especial parte de alrededor de 1.375 euros, aunque la oferta se comercializa bajo modalidad 2x1, lo que permite que dos personas viajen por el precio de una, o sea, 680 euros por cabeza, sujeto a disponibilidad y cupos limitados (toda la información en este link).

Incluidos y no incluidos en la oferta

Este chárter incluye varias comidas a lo largo de toda esta experiencia, además de los traslados y la asistencia en los destinos, todas las entradas y excursiones mencionadas anteriormente, y una guía en español para aquellos que tengan algo más de dificultades con los idiomas. Y, por supuesto, el seguro básico y las tasas de viaje requeridas para moverse por Egipto.

Sin embargo, pese a que se refleje el precio inicial de 680 euros, esto se puede ver incrementado con un seguro ampliado para quien quiera pagarlo, las bebidas, los gastos personales que se ejecuten a lo largo de estos ocho días y, de máxima importancia, el visado, que se paga in situ por una cifra cercana a los 100 euros por persona.

A esto se le añade con que quienes quieran lanzarse a la piscina y conseguir esta oferta tendrán que tener su pasaporte con por lo menos seis meses de validez, por lo que es recomendable revisar toda la documentación antes de poner rumbo al aeropuerto.

Un pasaporte español. / Shutterstock

En este contexto, la propuesta combina atractivo turístico y factor económico, dejando en manos del viajero la decisión final. La evolución de la situación internacional será clave en las próximas semanas, mientras tanto desde la Asociación de Agencias de Viajes en Aragón aseguran que es "un destino seguro" para los viajeros. "Tanto para este destino como en general, estamos expectantes ante la situación y a disposición de quien lo necesite", declara Javier Ariza, vicepresidente de esta agrupación a este diario.

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También reafirma que a pesar de que ha habido algunas cancelaciones, sin aclarar los motivos de las mismas, queda un chárter más en oferta programado en estos dos próximos meses, además del de este domingo.