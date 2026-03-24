El exportavoz de Vox en Zaragoza rompe su silencio para criticar a la concejala que le sustituyó: "Lo que ha hecho es una indignidad y una desvergüenza"

El exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha roto su silencio semanas después de renunciar a su acta en el consistorio zaragozano y de abandonar también el partido de la ultraderecha que dirige Santiago Abascal. Su reacción llega a propósito de la nueva concejala Marisa Gaspar, que le sustituyó al recoger el acta como siguiente de la lista pero como independiente, porque ya no milita en Vox. Este hecho es lo que ha llevado a reaccionar a Calvo, quien a través de una publicación en Facebook ha cargado durante contra Gaspar, a pesar de que ella también se ha mostrado muy crítica con la dirección de Santiago Abascal.

"¿A quién representa ahora esta nueva concejal, si se ha dado de baja de Vox, el partido en cuyas listas concurrió? Básicamente se representa a sí misma. Y cualquier otra representación que pretenda invocar se la está arrogando gratuita e indebidamente", ha escrito.

Marisa Gaspar, junto a la alcaldesa, tras tomar posesión de su acta como concejala. / LAURA TRIVES

"El cargo de concejal, como el de cualquier otro que se obtiene concurriendo en unas listas electorales, es un cargo representativo. Un concejal representa en teoría a todos los ciudadanos, pero en primer lugar y fundamentalmente a sus votantes", ha puntualizado.

"Cuando uno se cansa, se harta, se decepciona o deja de estar de acuerdo con la estrategia o las directrices de su partido lo razonable es abandonar la militancia y si se ocupa un cargo, dimitir y renunciar al sueldo. Es lo que la dignidad y la decencia exigen. Y a partir de entonces puedes hablar libremente, sin estar sujeto a la disciplina del partido, o callar. Ambas cosas son opcionales", ha añadido Calvo.

"Nadie la votó a ella"

"Lo que ha hecho esta concejal es una indignidad y una desvergüenza. Nadie la votó a ella, sino que votó al partido en cuyas listas concurría", ha apuntado. "Lo decente, si ya no milita en ese partido, si además está claramente en contra como ha demostrado en sus comparecencias públicas nada más tomar posesión de su cargo, es haber renunciado al acta y dejar que fuera alguno de los siguientes candidatos, que todavía mantienen su militancia y su lealtad al partido, quienes la hubieran recogido. Ellos sí hubieran representado fielmente a sus votantes. Eso era lo razonable, lo esperable y, ya digo, lo decente", ha puntualizado.

"El comportamiento de esta concejal, que no debería serlo, es lamentable y merece mi más absoluta censura", ha rematado el exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.