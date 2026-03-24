Así fue la búsqueda de Bruce en Zaragoza: "Me hicieron hasta ocho llamadas falsas pidiéndome dinero por mi perro"

Estos días en Zaragoza ha habido una cara en carteles que ha inundado los grandes parques y las diferentes zonas de la ciudad, la de Bruce, un perro mestizo que se perdió el miércoles 18 en el Parque Miraflores y ha tenido un final feliz este domingo 22 por la noche.

“No sabemos aún el motivo, pero estaba con mi madre y se desorientó”, cuenta Lucía, la compañera humana de Bruce. Desde ese momento, la difusión en redes sociales y la ayuda de protectoras de Zaragoza fueron clave: “Nos estuvieron asesorando en todo momento”, confiesa ella y su familia, agradecidos a todo el colectivo animalista y todas los miles de personas que difundieron a Bruce para que hoy ya esté con ellos en casa. "Al principio buscábamos a ciegas, por eso si ves algo, por muy insignificante que te parezca hay que avisar".

Cartel en un parque buscando a Bruce / SERVICIO ESPECIAL

Llamadas falsas

La búsqueda empezó el mismo miércoles. Lo que no sabían entonces era que un coche había golpeado a Bruce; nadie dio aviso a la Policía y no fue hasta el viernes cuando empezaron a encajar las piezas para entender lo que realmente estaba ocurriendo.

“El miércoles por la noche me llamó un número que no era español diciéndome que tenían al perro en el coche y que pedían una compensación de 300 euros; si no, lo próximo que escucharía sería un disparo”. Esta fue la primera llamada falsa que Lucía recibió. “Fue el primer aviso desde que se había perdido ese día y estás destrozado”.

El jueves, al día siguiente, hubo un aviso en el Parque Grande de Zaragoza; sin embargo, cuando acudieron al lugar, y debido al alboroto por varios motivos: ensayos de Semana Santa, conciertos y aparte todos los que buscaban a Burce, no lograron dar con él, ya que estaba muy asustado. Por ello, continuaron colocando carteles y difundiendo las nuevas ubicaciones a través de redes sociales. A las doce de la noche de ese mismo día recibió otra de las varias llamadas falsas que ha tenido estos días: “Tengo a vuestro perro secuestrado… guau, guau”. Le pedían 1.000.000 euros haciendo gracia de la situación, en la que una familia lo estaba pasando realmente mal.

Otra de estas llamadas afirmaba que su perro había muerto. “Recibí entre 7 y 8 llamadas falsas, incluso este lunes, cuando ya teníamos a Bruce en casa, me llamaron diciendo que lo tenían”. Aun así, dejando a un lado esta parte, la familia de Bruce se siente muy agradecida por las más de 100 personas que se unieron a la búsqueda de Bruce y los miles que compartieron los carteles en redes sociales.

El reencuentro

El domingo 22, Lucía venía del parque del Barranco en dirección a La Paz, donde habían recibido uno de los avisos. Tenía previsto quedarse a dormir allí para estar más cerca de la zona cuando recibió una llamada. “Era una persona que me decía que lo había visto y que sí era él”.

A tan solo diez minutos del lugar, salió corriendo hacia allí y, aunque la zona estaba muy oscura, logró reconocerlo, pese a que un terreno complicado los separaba. Al final de un camino, mientras hablaba en voz baja con la Policía, la cabeza de Bruce se asomó entre unas hierbas. Fue entonces cuando, aún asustado por la situación, reconoció a su dueña y Lucía pudo cogerlo ella misma.

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Bruce ya en casa / SERVICIO ESPECIAL

Ahora Bruce ya descansa en casa junto a ella, con algunas heridas, pero nada grave. De esta experiencia, Lucía saca una enseñanza: “hay que filtrar muy bien las cosas”. Porque, al igual que nunca olvidará el cariño de la gente que la ayudó, también hubo quienes intentaron engañarla en una situación que nadie con su perro querría pasar.