Este es el restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 18 euros: cocina fusión "a un precio justo"

Este mes de marzo era un periodo marcado en el calendario por varios restaurantes de Zaragoza ciudad y provincia. ¿El motivo? Pues que iban a estar compitiendo durante estas semanas por ver quién tiene el 'Mejor Menú del Día', certamen organizado por Horeca Zaragoza. De forma anónima, los jueces que iban a decidir quién se llevaba este reconocimiento, han ido visitando los diez establecimientos partícipes, y varias semanas después, se ha dado a conocer a los tres ganadores de las distintas categorías, marcadas por los rangos de precios: Urola se ha llevado la de 25 a 35 euros, Mara lo mismo con la de 18 a 25, mientras que ha sido Boca Boca Centro quien ha conquistado la categoría de menos de 18 euros.

Boca Boca, el restaurante de Zaragoza que fusiona culturas en una sola carta / JOSEMA MOLINA

Con una trayectoria iniciada después de la pandemia en el barrio del Actur, este céntrico restaurante apuesta por una cocina fusión que no deja indiferente a nadie. Su emplatado principal y que lleva desde la apertura de este negocio, las hamburguesas, sigue siendo su atractivo número uno, pero fue después de la apertura en la calle de La Paz 21 cuando Boris y Paola, marido y mujer al frente del negocio, ampliaron su carta y añadieron el menú del día, algo por lo que son conocidos en la actualidad.

Su carta mezcla distintas culturas no de manera aleatoria, sino con el fin de crear una experiencia: 'Fish Burger' de lubina con salsa coreana, boniato asado con pesto, berenjena frita con miel, ceviche peruano, huevos rotos con pulpo o los míticos tequeños mexicanos. Muchos de estos platos pueden ser encontrados en su Menú del Día, que tiene un atractivo destacable por su volatilidad y variaciones entre tantas gastronomías de diferentes países del mundo, además de que cada semana cambia su apuesta.

El precio varía dependiendo del día de la semana a la que se acuda al comer o a cenar, costando 17.90 euros de miércoles a viernes, mientras que los fines de semana esta cifra asciende a 22.90.

Menú del día del restaurante Boca Boca Centro / JOSEMA MOLINA

Este reconocimiento llega, además, en un momento clave para el restaurante, que ya venía destacando por su propuesta accesible y cambiante. En unas declaraciones que dio a este diario hace unos meses, previo al inicio de este certamen, su fundador, Boris Hernández, ya dejaba clara la filosofía detrás de su oferta. “Tratamos de poner los precios más justos, el buen comer debería ser para todos”, señalaba, incidiendo en que la experiencia va más allá del plato y engloba también el ambiente y la atención al cliente.

En esa misma línea, también destacaba uno de los puntos fuertes que ahora ha sido clave para lograr el premio: la constante renovación de su propuesta gastronómica. “El menú cambia cada semana”, explicaba entonces, con el objetivo de “no cansar el paladar de los comensales”, una idea que refleja el espíritu dinámico de Boca Boca y que ha terminado por consolidarlo como una de las referencias en la ciudad dentro de su rango de precio.