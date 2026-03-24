Así son los pisos 'premium' de Zaragoza: viviendas de lujo por más de 900.000 euros más allá del centro de la ciudad

La reconversión de la antigua sede de la CAI en el paseo Independencia de Zaragoza ha permitido la construcción de unos de los pisos más caros de la ciudad, que ni siquiera han salido al mercado, y que han encontrado fácilmente compradores como para adjudicar un 70% de las mismas sin salir al mercado, solo con la venta privada a un precio de más de 9.000 euros por metro cuadrado, superando con facilidad el millón de euros. Su venta supone escalar en la cima de los precios que se manejan en la capital aragonesa, en un escalafón que para el sector significa entrar en las denominadas viviendas 'premium', que es el equivalente al superlujo residencial. Este, sin embargo, es solo un exponente de esta clasificación de pisos del que ya existen otros referentes en la ciudad. Y no siempre están en el centro, como se podría pensar.

Las viviendas 'premium' tienen demanda en Zaragoza, reúnen todos los requisitos para llegar a un mercado potencial que, al parecer, no deja de tener clientela: exclusividad, altas prestaciones y muchos metros cuadrados de superficie útil para un propietario que está dispuesto a pagar más de 900.000 euros por un piso "irrepetible" en la capital aragonesa. Es uno de los calificativos más utilizados para anunciar las promociones y, además, no les falta razón atendiendo a las características del inmueble o el edificio en el que se ubican. Esta singularidad es la que eleva un precio que, por otra parte, no deja de crecer con el paso de los años. Pero, ¿dónde están esos pisos de superlujo?

Una de las promociones que supera esos 900.000 euros está en Rosales del Canal. Se llama Unique Residencial y está detrás de ella la constructora Brial, una de las firmas más conocidas de Zaragoza y que está inmerso en otros proyectos de envergadura como los pisos que se están terminando en los suelos de la antigua fundición de Averly, en el paseo María Agustín, o de los que se levantarán en la antigua parcela de Alumalsa, en San José. El edificio que impulsa en el sur de la capital se promociona como "un conjunto de 16 viviendas de diseño vanguardista que destacan por su amplitud, calidad y funcionalidad" para quienes "buscan una vida cómoda, moderna, conectada con el entorno y sin renunciar al lujo de los grandes espacios y la privacidad".

En el interior, se trata de pisos que llegan a los 305 metros cuadrados de superficie útil, de los que 139 son de piso y otros 166 de terraza, 94 de ellos descubierta, que son suficientes para pedir por la venta 925.000 euros sin el IVA incluido, o lo que es lo mismo, casi 1,2 millones de euros por la adquisición, incluyendo garaje y trastero, y más de 2.500 metros cuadrados de zonas comunes que incluyen pistas de pádel, "zona zen", andadores, piscina y club social... Un objetivo al alcance de unos pocos que sitúa estos inmuebles entre los más caros de la ciudad.

Otras promociones sí se localizan en el centro, incluso muy cerca del emblemático edificio de la CAI en Independencia. Justo enfrente se ubica La Equitativa, otra oportunidad de oro para comercializar viviendas 'premium' en la ciudad, que ofrece hasta 208 metros cuadrados útiles en una construcción que data de 1953 pero que ha experimentado una espectacular transformación para estar en el mercado a un precio desorbitado: 950.000 euros por este lujo de vivienda con hasta 4 habitaciones en el caso de los más amplios.

También están entre la élite de las viviendas 'premium' otra promoción que se ubica en Vía Ibérica, en el distrito de Casablanca, cerca del hospital Militar y haciendo esquina con el paseo Infantes de España. Son "11 viviendas incomparables en una ubicación irrepetible. Querrás siempre volver a casa". Así se vende esta promoción en curso, llamada 'Montecito', que tiene la firma Gestión Común y que alcanza precios de 942.700 euros y que ofrecen entre 177 y 290 metros cuadrados de superficie útil, para pisos de cuatro dormitorio en primera o segunda planta con terraza exterior. Otro ejemplo de lo que se entiende como viviendas de superlujo en Zaragoza.

Otra de las promociones que se acercan a estos precios se están construyendo ya en la parcela del antiguo Garaje Aragón, en el paseo de la Mina, 23, muy cerca de la plaza San Miguel y que también entra en la categoría de "premium". Sus promotores, Grupo Tabuenca, también identifican en su promoción inmobiliaria, por pisos de lujo de 1 a 4 dormitorios y zonas comunes que incluyen "gastroterraza" o "sala de fitness" o terraza con piscina en pleno centro de la ciudad.

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Son solo cuatro ejemplos de un mismo patrón y con un mercado potencial creciente, según aseguran los expertos del sector, que destacan que hay demanda para un formato hasta ahora minoritario como es el de la construcción de pisos de superlujo con una superficie útil construida mucho más alta que la que se impulsaba hasta hace pocos años. Estos pisos, que se alejan del formato de unifamiliar o chalet de gran lujo, apuestan por superar los 100 metros cuadrados aunque el precio final se dispare por encima de los 900.000 euros, en diferentes distritos de Zaragoza. Porque la tendencia antes era la de crear inmuebles mucho más pequeños para contener el precio de venta. Este ahora sigue al alza, con cerca de 9.000 euros por metro cuadrado que multiplican por cuatro la media de la capital aragonesa y sigue creciendo al calor de la demanda de lujo que se han encontrado en una ciudad "barata" en comparación con Madrid o Barcelona.