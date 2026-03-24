Umtiti, Juan del Val o Andrés Suárez: este es el precio del menú del restaurante favorito de los famosos en Zaragoza

La gastronomía en Zaragoza vive su mejor momento. El número de restaurantes reconocidos por expertos por su calidad culinaria no para de crecer en la capital aragonesa. Cada vez son más las personas las que deciden incluir en su plan turístico la ciudad solamente para poder probar las tapas y el ambiente de El Tubo o platos tradicionales como el ternasco o las migas.

Hay un restaurante de Zaragoza que ha logrado captar la atención de muchos famosos en los últimos meses. Se trata del restaurante Palomeque, situado en la calle de su mismo nombre a escasos metros de la plaza Salamero. Un establecimiento que ha vuelto a ser en 2026 recomendado por la Guía Repsol y que tiene a sus espaldas una larga tradición hostelera en la ciudad.

Samuel Umtiti, Juan del Val o Andrés Suárez han sido tres de las caras conocidas en toda España que han decidido acudir al restaurante Palomeque durante su visita a Zaragoza en los últimos meses. El último en dejarse caer por el establecimiento del centro de la capital aragonesa ha sido el cantante, que dio un concierto en el Teatro de las Esquinas por el Inverfest. "Esta semana nos visitó Andrés Suárez. Participó en el famoso himno 'Resistiré' durante la pandemia y con casi 1 millón de reproducciones mensuales en Spotify", publicó el restaurante Palomeque una foto de Andrés Suárez, quien está inmerso en su gira de Lúa', su último disco.

El que más sorprendió a todos con su paso por el Palomeque fue sin duda Samuel Umtiti. "Esta no os la esperabais. Esta semana nos ha visitado Umtiti, campeón del Mundo con Francis y de Liga con el FC Barcelona. Muchas gracias por visitarnos, crack", expuso el restaurante en su perfil de Facebook. El antiguo central del Barça, que se retiró del fútbol por las lesiones, volvió a España para trabajar como comentarista para la televisión francesa en varios partidos de fútbol de Copa del Rey y Champions League.

El que inició la ruta de los famosos por el Palomeque fue sin duda Juan del Val a finales de noviembre. El ganador del premio Planeta con su novela 'Vera, una historia de amor' disfrutó junto a Ángela Banzas, finalista del mismo galardón, de una gran experiencia gastronómica en el restaurante zaragozano. ""Hoy hemos tenido una visita muy especial. Juan del Val, Premio Planeta 2025, y Ángela Banzas, finalista de este último certamen han venido a disfrutar de nuestra gastronomía. 'Vera, una historia de amor' y 'Cuando el viento hable', dos éxitos rotundos de ventas y una gira de firmas que no para. Cercanos, amables y simpáticos. ¡Gracias por la visita y por el aprecio por nuestra cocina!", dio a conocer el propio establecimiento en redes sociales.

Samu Umtiti tras su visita al Restaurante Palomeque / RESTAURANTE PALOMEQUE

Este es el menú del Palomeque

El Palomeque es un restaurante clásico de la capital aragonesa especializado en cocina actual y de mercado con pinceladas de vanguardia. "Nos consideramos un bistró aragonés que, junto a un equipo ilusionado, intentamos día a día conseguir un equilibrio perfecto con un trato acogedor, un servicio profesional y una variada oferta gastronómica", confirman en la web del restaurante.

El establecimiento cuenta con una amplia carta donde destacan el steak tartar, las Delicias Palomeque, las salmueras del Cantábrico, los tacos de solomillo al ajillo, las costillitas de ternasco de Aragón con trigueros, el solomillo de ternera con salsa roquefort y el chuletón de buey con sal Maldón. Además, el Palomeque tiene cinco menús para sus comensales, uno 100% aragonés.

El primer menú es de 'Centros de Mesa' y tiene un precio de 58 euros incluye bebida, postre y los siguientes platos: carpaccio de tomate rosa, croquetón casero de boletus, vaso de pulpo con parmantier ahumada, huevos rotos y tacos de solomillo.

Interior del restaurante Palomeque / RESTAURANTE PALOMEQUE

El segundo menú es 'Degusta y elige' con centros de mesa (migas con foie y huevo pochñe, maraña de bonito con cebollitas y jamón de Teruel) y un plato principal a elegir: chipirones a la planta o a la andaluza, costillitas de ternasco de Aragón, huevos rotos, longaniza de Graus, lubina de estero de Cádiz. El precio es de 55,70 euros. Hay otro tercer menú de 'Selección carta y sugerencias por 58,35 euros y un cuarto de Arroz con bogavante por 66,20 euros.

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El menú 'Ternasco de Aragón' ofrece la posibilidad al comensal de probar el mejor ternasco asado de Aragón IGP. El menú de 67,50 euros incluye centros de mesa (croqueta cremosa de boletus, carpaccio de tomate rosa con jamón ibérico y langostinos y migas con foie y huevo poché) y una paletilla de ternasco de Aragón IFP asada con patatas al horno. También está incluido el vino y los postres caseros.