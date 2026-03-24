Zaragoza se consolida como la cuarta ciudad más poblada de España por delante de Sevilla: ya tiene 701.299 habitantes

Zaragoza y Sevilla llevan varios años disputándose la cuarta posición en el ranking de ciudades con mayor número de habitantes en España. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, la capital aragonesa no pierde su posición al haber superado por fin la barrera de los 700.000 vecinos y ya cuenta con 701.299 habitantes a fecha de 1 de enero de 2026.

Zaragoza habría logrado 2.292 vecinos en los últimos meses ya que los últimos datos oficiales del INE reflejan que la capital aragonesa tenía un total de 699.007 habitantes y actualmente tendría más de 701.000. Un aumento muy inferior al de Sevilla, que continúa firme en su crecimiento demográfico y ya ha logrado también alcanzar los 700.000 habitantes más de una década después.

Llenazo en la Plaza del Pilar durante Navidad 2024 / RUBEN RUIZ / EPA

A pesar de haber sumado más de 12.000 habitantes en tan solo un año, la capital andaluza sigue quinta en la tabla de las ciudades más pobladas de España por detrás de Zaragoza al sumar 'solo' 700.324 vecinos. Tanto los datos zaragozanos como sevillanos son provisionales y solo se confirmarán de forma definitiva a finales de año.

Diferencia entre el padrón y el INE

La realidad es que los datos aportados por el INE son completamente diferentes a los otorgados por el padrón municipal. El consistorio confirmó a finales de 2025 que Zaragoza contaba con 727.475 vecinos empadronados, es decir, 27.000 más que los indicados por el INE. Cabe recordar que uno de los objetivos de la alcaldesa Natalia Chueca es que la ciudad alcance los 800.000 habitantes, una barrera viable gracias a las grandes inversiones empresariales que van a llegar en los próximos años.

Desde que Zaragoza logró alcanzar y adelantar a Sevilla como cuarta ciudad más poblada de España en 2024, la distancia entre ambas no paraba de ampliarse hasta este 2026. La capital de Andalucía ha logrado superar problemas como la crisis de natalidad y la dificultad para encontrar vivienda digna para seguir atrayendo población, recortar la diferencia con Zaragoza y pisarle los talones en el ranking poblacional. La capital aragonesa tendría, provisionalmente, solamente 975 vecinos más que su homóloga andaluza.

El Heraldo de los Reyes Magos de Sevilla en 2026 / EFE / RAÚL CARO

El top 10 de las ciudades más habitadas de España

La capital aragonesa ha vivido un lustro de crecimiento demográfico después de la pandemia sin contar el bajón del 2022 cuando alcanzó su cifra mínima con 675.361 vecinos. A partir de entonces, la ciudad ha crecido al mismo ritmo de más de 7.000 vecinos cada año. En 2023, Zaragoza tenía 683.949 habitantes, ganó casi 8.000 en un 2024 (691.037) y la misma tendencia se repitió en 2025 hasta llegar a los 699.007, la última cifra oficial del INE.

Zaragoza, sea con datos del padrón municipal o INE, sigue quedándose muy lejos del podio nacional. Valencia fue en 2025 la tercera ciudad más poblada de España con 841.558 habitantes, Barcelona mantuvo la plata con 1.713.247 vecinos mientras que Madrid sigue muy lejos del resto en primera posición con 3.477.497 vecinos. Así estaba en 2025 el top-10 del ranking poblacional en nuestro país.

Noticias relacionadas