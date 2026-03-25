Atención jubilados: el Ayuntamiento de Zaragoza anuncia un nuevo límite para poder viajar gratis en el autobús y el tranvía

El Gobierno muicipal del PP al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este miércoles la ampliación de la gratuidad en el transporte público para los pensionistas que cobren menos de dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM, lo que podría beneficiar a unas 7.000 personas que ahora quedan por encima del límite que permite viajar sin pagar en los buses y el tranvía de la capital aragonesa.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca, a través de una nota de prensa y un 'reel' de Instagram justo un día antes de que el pleno votara una propuesta de Zaragoza en Común en este mismo sentido. La propuesta de ZeC eso sí, es más ventajosa para los jubilados puesto que establecía el límite de renta en lo equivalente un Salario Mínimo Interprofesional para este 2026 (17.094 euros) y en 1,5 SMI para 2027, lo que son 25.641 euros.

La propuesta del Gobierno municipal del PP es más conservadora en este sentido puesto que establece el límite en los 16.800 euros. Los pensionistas que cobren menos de eso podrán viajar gratis en el transporte público de Zaragoza. Hasta ahora, ese tope estaba establecido en 15.453,90 euros, lo que equivale a 1,5 veces el SMI de 2018, año desde el que no se actualizaba este límite para poder optar a la tarjeta gratuita de pensionista.

El coste de la medida

Según ha explicado Chueca, el "coste potencial" para las arcas municipales será de "más de 1,1 millones de euros", si bien la alcaldesa ha ligado esta medida a la aprobación del presupuesto del año que viene, unas cuentas que siempre resultan más complicadas de aprobar dado que se trata de año electoral, lo que hace que cueste más que los partidos se pongan de acuerdo.

La propuesta implica, por tanto, elevar en 1.347 euros el límite de los pensionistas para poder viajar gratis en el transporte público y supone también cambiar la referencia que se utilizaba hasta ahora para elaborar este cálculo. Así, ya no se usará el SMI sino el IPREM a la hora de poder acogerse a estas bonificaciones. "Este era un compromiso adquirido por mi Gobierno: estudiar las mejores alternativas para actualizar esta bonificación. El IPREM es la referencia más adecuada, teniendo en cuenta que es la que se utiliza oficialmente para asignar ayudas, subsidios y subvenciones, y está basado en el nivel de ingresos", ha defendido Chueca.

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A pesar del anuncio de los populares, el pleno tendrá que debatir y votar este jueves la propuesta de Zaragoza en Común, más ambiciosa ya que de inicio se implantaría este año y no en 2027. "Estamos planteando en un presupuesto de más de 1.000 millones de euros que las personas jubiladas que tienen una renta anual de hasta una vez el SMI del 2026 tengan garantizada la bonificación del 100% del transporte público urbano. Con esta propuesta garantizamos que las personas que tienen una pensión inferior, pero unas rentas de patrimonio que lo complementan, no accedan en igualdad de condiciones a quienes menos recursos tienen", defiende ZeC en su moción. "Nuestra petición está cargada de justicia y también de sensatez, y por eso les vamos a plantear un aumento escalonado, pero perfectamente realizable", añaden.