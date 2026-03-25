Brial inicia los primeros trabajos en el antiguo solar de Alumalsa en Zaragoza, donde levantará 106 pisos

Aún no hay fecha para el inicio de las obras de construcción de las 106 viviendas libres previstas en los antiguos suelos de Alumalsa, entre las calles Santa Gema, Tetuán y Neptuno del barrio zaragozano de San José, pero empieza a haber movimiento de máquinas en el interior del solar. Ahora que la propietaria, la constructora Brial, ha desalojado este espacio que los vecinos utilizaban para aparcar, han aterrizado los primeros operarios para acometer las catas previas al comienzo de los trabajos de construcción.

La promotora asegura que se trata del estudio geotécnico que les permitirá tener información precisa del terreno y el subsuelo donde se levantarán los pisos, pero que siguen sin tener fecha aproximada para empezar las obras en sí. Estas, incluso, no se descarta que se demoren hasta 2027, ya que la tramitación administrativa con el Ayuntamiento de Zaragoza aún no ha terminado.

De hecho, la constructora zaragozana asegura que siguen trabajando en la «elaboración del estudio de detalle», que es un paso previo imprescindible para rematar el proyecto constructivo definitivo con el que poder impulsar las obras. Una tarea para la que es necesario también recabar la información que se obtenga de este estudio geotécnico del suelo y el subsuelo donde se levantarán los diferentes bloques de pisos. Y también decidir cómo se reparte la edificabilidad o los diferentes volúmenes por los que se apuesta.

No hay que olvidar que el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) le permite construir una torre de 15 alturas pero esta es una opción que todavía no se ha decidido por parte de la actual propietaria del terreno. Una titularidad que obtuvo tras ganar la subasta pública que lanzó el consistorio y que se adjudicó tras pujar por 9,5 millones de euros, que será lo que ingresen las arcas municipales con esta operación urbanística.

El estudio geotécnico analizará el suelo y el subsuelo donde se levantarán 106 pisos. / Pablo Ibáñez

Los vecinos del entorno siguen muy atentos a esta tramitación, ya que la contestación social ha sido importante desde el principio. Aunque estos días también conviven con el trabajo de los operarios que realizan las catas en un proyecto residencial que ya es inevitable. Además, se localiza en un entorno en el que desde el sector inmobiliario se asegura que existe una demanda de pisos latente desde hace años.

No obstante, se desconoce aún el precio por el que saldrán a la venta, ya que Brial tampoco se ha fijado una fecha para iniciar la comercialización de los pisos, ni las superficies que ofertarán con este proyecto de 106 viviendas libres. En este sentido, quizá se espere a que la tramitación en el ayuntamiento avance con paso firme y se pueda aprobar en los próximos meses el estudio de detalle y con ello el proyecto constructivo a ejecutar. Y con los plazos que se manejan en el sector de la construcción determinar la fecha aproximada en la que poder entregar las primeras viviendas. Aunque a estas alturas, será complicado que puedan estar antes de finales de 2028 o a lo largo de 2029. Todo está en el aire, a la espera de que las máquinas inicien las obras definitivamente.