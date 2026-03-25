Meri, la estudiante de Medicina de Zaragoza que ha abierto su propio restaurante antes de acabar la carrera: "Vengo de una familia emprendedora"

Muchos jóvenes, antes de acabar la carrera, se preguntan qué será de su vida después. Algunos se van de año sabático, otros empiezan directamente un máster, y los últimos se lanzan al mundo laboral sin mirar atrás.

Sin embargo, también están los que deciden tomar un camino menos convencional: emprender. Apostar por una idea propia, asumir riesgos y construir algo desde cero mientras aún están formándose. Ese fue el caso de Meri, que, a punto de terminar sus estudios, decidió dar el paso y convertir una idea que llevaba años rondándole en un proyecto real, así nació Boinso Food, en la calle Florián Rey, número 8 del barrio de Las Fuentes de Zaragoza.

La historia de Meri

La idea de crear un local de tacos franceses rondaba la idea de Meri desde hace 14 años. “Recuerdo que la primera vez que lo probé fue en Año Nuevo de 2012 y me flipó. Con el tiempo, a mi hermano y a mí se nos ocurrió trasladar la misma idea y la misma receta a Zaragoza”.

“La idea surgió antes de la pandemia, cuando íbamos a Francia con mi hermano y nos encantaban los tacos franceses”. Y aunque la tenía en mente desde 2020, no ha sido hasta 2025 cuando ha podido hacer su sueño realidad. Con tan solo 22 años y estando en 4.º de la carrera de Medicina, en agosto del año pasado decidió emprender y abrir las puertas de su propio negocio: Boinso, tacos franceses, salsas únicas en Zaragoza y Smash Burger.

Smash Burger Halal / SERVICIO ESPECIAL

Actualmente, sigue estudiando esta carrera; se encuentra en quinto año y, a la vez, compagina sus dos pasiones: el restaurante y la Medicina. “Tener una familia emprendedora —mis padres han tenido negocios, al igual que mi hermano— me ha dado mucha motivación para iniciar este proyecto y dar el paso de empezar algo nuevo”, confiesa, siendo su familia uno de sus principales pilares para emprender y hacer lo que le gusta.

Tacos innovadores y Smash Burger halal

Sin duda, para Meri, hay uno de sus tacos franceses que es la estrella por no haberlo en ningún otro local: "Nuestro taco se diferencia del resto por una salsa de queso casera que tenemos en la carta. Se llama 'pulled beef' y no lo he visto en ningún sitio de Europa. Este junto con el Tikka Massala es nuestro best seller".

Lo que hace especial al Tikka Massala es que viene con su salsa aparte donde puedes mojar el taco, otro concepto que han añadido nuevo en Boinso Food. "Lo de mojar tu taco en una salsa muy rica le flipa a la gente", confiesa. Además, otra de las cosas que los diferencia es la variedad de quesos. "Tenemos los típico de los franceses: rulo de cabra, reblochon, roquefort, raclette, kiri, mozza, emmental".

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Tacos franceses de Boinso Food / SERVICIO ESPECIAL

En definitiva, Boinso Food no es solo un restaurante, sino el reflejo de una apuesta valiente por un camino diferente: mientras muchos aún dudan sobre su futuro, Meri decidió adelantarse, confiar en su idea y convertirla en realidad sin dejar de lado sus estudios de Medicina, demostrando que con esfuerzo, apoyo y determinación es posible emprender incluso antes de terminar la carrera y que, cuando hay pasión detrás, arriesgar puede dar sus frutos.