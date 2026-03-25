Mercazaragoza busca una solución para el matadero tras perder a su mejor cliente y dejar en tres meses un 'agujero' de 1,2 millones en sus cuentas

Mercazaragoza trabaja contra el reloj para dar una solución de futuro a la viabilidad del matadero, que se ha visto seriamente comprometida después de que su principal cliente hasta ahora, la firma JG Global, decidiera marcharse en octubre del año pasado. Han pasado solo seis meses de aquella decisión inesperada, que además se unió a la crisis provocada por la peste porcina en el sector, pero sus efectos fueron inmediatos y su evolución preocupa a los responsables de estas instalaciones públicas que controlan el Ayuntamiento de Zaragoza (con el 52% del accionariado) y la sociedad Mercasa (con el 48%). Y es que esta fuga provocó que el cierre del ejercicio 2025 registrara una caída de los ingresos de todo el año del 13%, una pérdida de 1,2 millones de euros concentrada en el último trimestre que podría ir a más en este 2026 si no se le da una respuesta urgente, ya que este era el mejor cliente del matadero, movía más del 30% de la actividad en sus instalaciones.

Las cuentas de Mercazaragoza referidas al matadero no engañan y muestran una foto preocupante analizando los ingresos y ventas registradas en las cuentas+, todavía provisionales, de Mercazaragoza referidas al matadero: el año 2024 se cerró con 9.962.250,97 euros y la previsión para el ejercicio 2025 apunta a 8,8 millones, una disminución de casi 1,2 millones que representa una caída del 13% provocada fundamentalmente en esa recta final del año pasado.

En octubre es cuando se produce la marcha de JG Global Livestock Trade, que es la matriz bajo la que trabajan otras dos empresas del grupo, Import-Export Euroganaderos y Equinos Aragón, esta última con un volumen muy minoritario. Llevaban al matadero de Mercazaragoza sobre todo porcino, vacuno y, en menor medida, equino, moviendo hasta allí más de un tercio del total que estas instalaciones trabajan, para más de una decena de clientes.

Su decisión activó todas las alarmas y se pusieron a trabajar en dar con una solución. Sus responsables tienen claro que mantienen «un compromiso con los sindicatos para el mantenimiento del empleo, que es la prioridad», y la garantía de que se apuesta por «la continuidad del matadero». Así lo aseguró ayer el vicepresidente de Mercazaragoza y consejero del Gobierno de Zaragoza, Ángel Lorén, quien llama a la calma porque «se está haciendo todo lo posible desde el consistorio y desde Mercasa por reconducir la situación actual». En este sentido, se trabaja en todas las opciones al alcance para remontar este año, pese a que se ha reducido casi a la mitad la actividad.

«Las soluciones pasan por incrementar el número de clientes o introducir mejoras en las instalaciones con alguna reforma importante que permitan aumentar la eficacia en las líneas de matanza, que podrían darse en las dos o dejar solo una que sea más especializada», explicó Lorén, quien subrayó que «estamos haciendo un trabajo ingente para captar nuevos clientes, y no desistimos de que pueda volver JG Global a Mercazaragoza». Las conversaciones con esta empresa no están rotas. También se está trabajando con los clientes actuales para «ver cómo se les pueden mejorar las condiciones» y propiciar que aumenten el volumen que trabajan con el matadero municipal.

No obstante, la sociedad ya ha encargado la elaboración de una comparativa del matadero de Zaragoza con otros de titularidad pública o privada. Aunque en el contexto actual, en la red de Mercasa solo hay uno que se le parezca, el de Murcia, después de que otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona hayan decidido cerrar los suyos y otros como Valencia tiene unas características distintas. «Lo que nos hace menos competitivos es que nos regimos por un convenio diferente al de los privados», subraya Lorén, además de su «prioridad» de mantener una plantilla de 82 empleados que pelean por blindar como se pueda.