El Parque de Atracciones de Zaragoza en el limbo: posible erte y sin fecha de apertura

El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza era prometedor. La llegada de un grupo inversor argentino con un novedoso proyecto hacía pensar que muy pronto estas obsoletas instalaciones se someterían a un lavado de cara más que necesario para devolverle el atractivo que un día tuvo este centro de ocio. Pero las cosas se han truncado por el camino. La familia Morte, que tiene el 20% de la sociedad limitada Moncayo Leisure que ha conformado con Fenix Entertainment Europe (80%) y que le ha permitido continuar con este negocio, está a punto de entrar en un concurso de acreedores que pone en riesgo, temporalmente, a sus trabajadores y deja en el aire la fecha de reapertura. De hecho, este miércoles se ha celebrado una reunión entre la empresa y la representación sindical para negociar un erte que afectaría a 79 personas y que ha terminado sin acuerdo.

Nadie sabía de las intenciones del que durante 50 años había sido el gestor del centro de ocio, Jesús Morte, aseguran fuentes municipales, por lo que la sorpresa ha sido mayúscula. El pasado mes de septiembre se hizo oficial que la sociedad Moncayo Leisure sería la encargada de darle una nueva vida al parque de atracciones. Entonces, nadie, tampoco el grupo inversor argentino, conocía la situación económica real de los Morte y mucho menos que iba a recurrir al concurso de acreedores, algo que ha generado un gran malestar en Fenix Entertainment, que llega a Zaragoza con la intención de hacerse hueco en este sector.

La sociedad Moncayo Leisure se adjudicó en octubre la explotación del centro de ocio durante los próximos 50 años por 17,5 millones, aunque dos millones correspondían al coste de las atracciones propiedad de los Morte. Cuando se extinguió la actual concesión, una parte de las atracciones pasaron a manos municipales, mientras que otras tantas se las quedó la familia, ahora en quiebra. En la liquidación de la concesión se acordó que de las 39 atracciones distintas, la mitad (19) pasaban a ser propiedad del ayuntamiento una vez finalizase la concesión.

Sin fecha de reapertura

La reapertura de las instalaciones hace tiempo que es una incógnita. Primero dijeron que sería a finales de febrero, después en marzo y la realidad es que no hay una fecha marcada en el calendario, lo que tiene en vilo a sus empleados. Este miércoles se ha celebrado una reunión entre la dirección de la empresa (la parte que afecta a los Morte) y la representación sindical para negociar un erte que afectaría a 79 empleados, de los que 29 son fijos. Según han explicado desde CCOO, la parte empresarial no ha presentado toda la documentación necesaria, por lo que se han emplazado a un nuevo encuentro este viernes. Según los pliegos, la plantilla tenía que subrogarse.

En el ayuntamiento desconocen cuándo se recuperará la actividad. El pasado lunes se celebró una reunión a la que asistieron representantes de Fenix, de la familia Morte y del consistorio para analizar la situación actual, aunque no se concretó una fecha de apertura. El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, asegura que esta situación en ningún caso pone en riesgo el futuro de las instalaciones. "El problema afecta a la sociedad internamente, tendrán que resolver sus problemas", asegura el concejal, que admite la "sorpresa" y la "mala imagen" que genera el secretismo por parte del anterior gestor y la falta de información. Lorén también recuerdo que la relación entre Morte y el consistorio no ha sido fácil, marcada por la "litigiosidad".

Ahora, ambos socios deberán alcanzar un acuerdo, aunque fuentes cercanas aseguran que los argentinos se sienten "engañados". Por ahora, han sido los que han asumido la fianza de 600.000 euros que debían depositar y mantienen su interés por invertir en el parque y explotarlo durante los próximos 50 años.