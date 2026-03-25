El proceso electoral de Cepyme Zaragoza arranca marcado por la incertidumbre económica

Cepyme Zaragoza ha reunido a su comité y a miembros de la asamblea para dar inicio al proceso electoral que culminará con la elección de la Presidencia y de un nuevo comité, órgano que marcará la estrategia de la entidad durante los próximos cinco años.

Este proceso abre una nueva etapa para la organización empresarial, en un contexto especialmente relevante para las pymes y los autónomos, que siguen afrontando un escenario de incertidumbre económica, aumento de costes y necesidad de respuestas eficaces ante las decisiones que se adoptan a nivel nacional.

En esta reunión, además del arranque del proceso electoral, se ha abordado el impacto que tendrán en la actividad económica las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno central. 80 medidas para paliar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Próximo, con una movilización prevista de 5.000 millones de euros.

Consecuencias de la Guerra en Irán

En este marco, uno de los sectores que trasladó con mayor contundencia su preocupación fue el del transporte por carretera. Tradime, asociación de transportistas por carretera, manifestó su inquietud ante la evolución de los precios y el alcance real de las medidas aprobadas. Tradime considera que aunque algunas decisiones puedan considerarse positivas para la sociedad en general, en el caso concreto del transporte resultan insuficientes y, en algunos supuestos, agravan aún más la situación de un sector que ya opera al límite y cuya continuidad se ve seriamente comprometida.

A esta posición se suma el reciente pronunciamiento del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que ha insistido en la necesidad de mantener de forma estructural la figura del gasóleo profesional más allá de la coyuntura actual, así como en la implantación urgente de una cláusula de indexación verdaderamente flexible. Según ha expuesto el comité, esta fórmula debería permitir ajustar el peso del combustible en los costes de explotación de las empresas de transporte en función de la evolución del precio del gasóleo y facilitar revisiones de precios con carácter diario o, al menos, semanal, para evitar que el transportista siga asumiendo en solitario las oscilaciones bruscas del mercado energético.

Por su parte, AESAR, la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón, trasladó una valoración favorable, aunque con matices, de las medidas aprobadas en el Real Decreto-ley 7/2026, La asociación considera positivo que el decreto recoja rebajas fiscales sobre los carburantes, en línea con planteamientos que el sector venía defendiendo desde comienzos de marzo, pero entiende que la respuesta ha llegado tarde y que podría haber sido más ambiciosa. En este sentido, sostiene que la reducción temporal de impuestos podría haber sido mayor, especialmente teniendo en cuenta que la Administración ha venido percibiendo una recaudación extraordinaria derivada del incremento del IVA aplicado sobre unos combustibles cada vez más caros.

Cepyme Zaragoza subraya que en un momento como el actual, marcado por la inflación, la presión sobre los costes y la incertidumbre regulatoria es fundamental reforzar el diálogo interno y la capacidad de interlocución empresarial. En el seno del comité también se puso de relieve la preocupación por el contexto económico internacional y por el efecto transversal que puede tener un repunte de la inflación sobre el conjunto de la economía.

Desde la perspectiva de las pymes, el efecto inflacionista preocupa especialmente por su doble impacto: por un lado, eleva los costes de explotación y aumenta las necesidades de financiación en un momento de mayor tensión sobre la liquidez; por otro, añade presión sobre la negociación colectiva y sobre la evolución de los costes laborales en los nuevos convenios. Cepyme Zaragoza recuerda, además, que el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva tenía una vigencia limitada al periodo 2023-2025, de modo que el escenario de 2026 abre una nueva etapa de negociación en un contexto más incierto para las pequeñas y medianas empresas, que son, por su dimensión y capacidad financiera, las más vulnerables a una prolongación de la crisis y al encadenamiento de nuevas subidas de costes.

El inicio del proceso electoral supone, por tanto, una oportunidad para definir la hoja de ruta de Cepyme Zaragoza para el próximo lustro, reforzando su papel como organización útil, representativa y cercana a las necesidades de las empresas y de los sectores que integran la confederación.