El mejor restaurante de la provincia de Zaragoza está en un pueblo de casi 3.000 habitantes: "Apostamos por el territorio"

La gastronomía en la provincia de Zaragoza atraviesa uno de sus mejores momentos. Cada vez son más los restaurantes que deciden apostar por un producto novedoso y de calidad que no pasa desapercibido para los paladares de los expertos. El arte de la cocina se ha convertido en un motor económico para la capital aragonesa y sus alrededores. Numerosas personas de fuera de Aragón apuestan por incluir en su plan turístico un hueco para darse un homenaje.

Hay un restaurante a 33 kilómetros de la capital aragonesa que ha sido galardonado como el mejor restaurante de la provincia de Zaragoza en los Premios Horeca 2026. Se trata del restaurante El Burgolés, situado en el número 30 de la calle Cortes de Aragón, en El Burgo de Ebro que ya ganó el año pasado el premio al mejor menú de degustación por 40 euros. Este establecimiento se encuentra ubicado en un sitio estratégico, a tan solo 3,5 kilómetros del yacimiento arqueológico de La Cabañeta, un sitio que evolucionó de un campamento militar a una ciudad.

Qué se puede comer en El Burgolés

Su apuesta por una carta variada, donde se puede degustar un menú degustación variado y elaborado con productos locales de alta calidad, han convertido a este restaurante en una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía. Además de alzarse con el premio al mejor restaurante de la provincia de Zaragoza en los Premios Horeca 2026, El Burgolés también ostenta otros galardones como la segunda mejor gilda de Zaragoza y provincia 2025 o el mejor menú degustación por 40 de los mismos premios celebrados en 2025.

Este menú, que se puede degustar en la localidad del Burgo de Ebro, incluye un aperitivo, además de cuatro platos, postre y bebida. Una propuesta completa en la que destacan los productos denominación de origen como el ternasco de Aragón o la cebolla de Fuentes de Ebro. El menú está compuesto por diferentes platos: zamburiña con alga wakame y vinagreta cítrica o ensaladilla de rulo de cabra con nueces y Cebolla Fuentes de Ebro DOP agridulce de entrantes; lomo de merluza con su kokotxa en salsa verde; lingote de Ternasco de Aragón IGP en su jugo y tarta de queso con helado artesano de baileys como postre.

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Gilda galardonada como la segunda mejor de Zaragoza y provincia. / El Burgolés

El Burgolés también ofrece un menú diario por 16 euros. Además, no hay que pasar de largo de sus raciones, tapas y bocadillos como el de carrilleras estofadas con champiñones o la hamburguesa de black angus con tomate, lechuga, salsa cheddar y huevo. También cuenta con pizzas y desayunos. Su horario es de lunes a miércoles de 7.00 a 16.30; jueves de 7.00 a 22.00; viernes de 7.00 a 0.00 y sábados de 8.00 a 0.00. El domingo cierra por descanso semanal.