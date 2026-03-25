Un restaurante ruso abrirá sus puertas en la plaza del Pilar de Zaragoza

Un nuevo restaurante de cocina rusa e internacional abrirá próximamente sus puertas en la plaza del Pilar de Zaragoza, uno de los enclaves más emblemáticos y transitados de la capital aragonesa. El establecimiento, que se encuentra ya en fase de reforma, ampliará la oferta hostelera de esta zona de la ciudad con una propuesta gastronómica que combinará platos tradicionales rusos con recetas y sabores de otras partes del mundo.

La llegada de este nuevo local ha despertado expectación al tratarse de una propuesta gastronómica poco habitual en el centro de Zaragoza. Entre su futura oferta podrían figurar especialidades propias de la gastronomía del este de Europa, junto a otras elaboraciones pensadas para atraer al público amplio y diverso que cada día recorre este espacio de gran atractivo turístico.

De hecho, tal y como muestra uno de los reels que el propio restaurante ha compartido en redes sociales, el establecimiento estará ubicado en plena plaza del Pilar, en la esquina de las calles Damián Forment y Santiago, junto a la actual Oficina de Turismo de Zaragoza y al lado del nuevo Museo Goya.

Sin fecha de apertura de momento

Por ahora, no ha trascendido la fecha concreta de apertura, por lo que habrá que permanecer atento a sus redes sociales para conocer cuándo se producirá a inauguración y todos los detalles de su carta.

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Con esta nueva apertura, el sector hostelero del casco histórico de Zaragoza suma una nueva iniciativa que enriquece la ya de por sí amplia oferta gastronómica y de ocio de la zona. De hecho, en la calle de Santiago, está prevista la próxima apertura de una freiduría sin gluten.