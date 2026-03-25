El restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 25 euros: cocina mediterránea con toques peruanos junto a la plaza de toros.

El sector de la restauración de Zaragoza está de celebración. Este lunes, la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza y Provincia ha hecho entrega de los Premios Horeca 2026 a los restaurantes asociados con los mejores menús. En total, se han concedido 12 galardones y una mención especial. Además, como novedad, este año se ha hecho entrega de un nuevo reconocimiento, el premio Orgullo Hostelero, que ha recaído en el afamado chef Ferrán Adrià, que estuvo presente en la gala celebrada en el Auditorio de Zaragoza.

Los grandes triunfadores de la noche fueron los restaurantes La Clandestina y El Candelas, que recibieron el galardón a los mejores menús de 60 y 40 euros, respectivamente, en los premios Horeca 2026. Dentro del acto también se dieron a conocer los ganadores en las diferentes categorías del concurso ‘Mejor Menú del Día de Zaragoza y provincia’, con el que se quiere poner en valor el trabajo diario y la calidad de sus elaboraciones.

Entre los galardonados en este apartado destaca, en la categoría de 18 a 25 euros, un restaurante con menos de dos años de trayectoria en la ciudad, pero que está dando mucho que hablar gracias a una propuesta innovadora que fusiona la cocina mediterránea con toques peruanos, además de ofrecer una amplia variedad gastronómica, desde brunch para las mañanas hasta menús y carta para comer y cenar.

El Restaurante Mara, situado en la calle Ramón Pignatelli 98-100, de Zaragoza. / RESTAURANTE MARA

Mara, una de las revelaciones del certamen

Se trata de Mara, establecimiento situado en la calle Ramón Pignatelli 98-100, muy cerca de la plaza de toros de La Misericordia, en el barrio de El Gancho, que en poco tiempo se ha convertido en una de las grandes novedades de la oferta hostelera de la ciudad. Ellos mismos se definen como un espacio de "sabores del mundo con alma mediterránea en pleno centro de Zaragoza".

De raíces colombianas, el restaurante Mara apuesta por una cocina creativa y honesta, en la que el producto local se mezcla con influencias internacionales para dar forma a platos llenos de sabor. Además de una completa carta, el local ofrece menú del día, con la posibilidad de elegir entre tres primeros y tres segundos platos. Entre las opciones siempre hay pescado y carnes a la brasa, una de sus especialidades.

Los arroces y carnes a la brasa son un de las especialidades del establecimiento. / RESTAURANTE MARA

Una carta con sabores del mundo

Entre las propuestas de su carta destacan platos de inspiración internacional como las berenjenas al horno con rulo de cabra y vinagreta de miel, los chipirones rellenos de torrezno, los carpaccios con toques cítricos o el ceviche al estilo colombiano. Mención aparte merecen sus arroces, como el arroz negro con zamburiña y tallarines de sepia o el arroz de bogavante y marisco.

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En el apartado de carnes sobresalen productos de primera categoría como el chuletón de vaca gallega madurada o el steak tartar. En cuanto a los pescados, destacan el tataki de atún rojo, la merluza del Cantábrico y el pulpo a la brasa. Y para terminar, sus postres caseros son una apuesta segura, como la tarta de queso de tres quesos, la torrija con natillas de chocolate blanco o su pannacotta de dulce de leche, entre otros.