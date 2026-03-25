Así se ve de cerca uno de los monumentos más espectaculares de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza está acometiendo importantes mejoras en la céntrica plaza de Los Sitios, que pasan por una renovación y renaturalización de las zonas verdes, así como la restauración del principal monumento. Las tareas avanzan según los cronogramas planteados y, tanto en el exterior de la plaza como en el interior de los andamios que recubren la obra escultórica, las tareas empiezan a mostrar sus primeros resultados.

Por un lado, en el centro de la plaza, los operarios ya trabajan en la limpieza, rehabilitación y recuperación del Monumento a Los Sitios de Zaragoza, que se desarrollarán hasta octubre con una inversión de 348.608,21 euros y que ejecuta Antique SL, empresa adjudicataria del concurso público y especializada en conservación y patrimonio. La actuación concreta sobre el monumento busca mejorar la imagen del conjunto, devolviéndolo a un estado coherente con el original, reparando sus principales patologías y estabilizando el deterioro de sus materiales pétreos y metálicos. Las actuaciones comprenden la totalidad del monumento y se está trabajando hasta en ocho alturas diferentes y en todas las caras, desde la base (grada inferior) hasta su remate superior (escultura sobre monolito).

Monumento a Los Sitios, que está siendo restaurado. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Se trata de un elemento escultórico de gran tamaño, erigido en el año 1908, que supera por tanto el centenar de años y cuya composición comprende elementos como la piedra arenisca, la piedra caliza y el bronce, llegando más allá de los 16 metros de altura, con el remate superior de su construcción", ha detallado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien recuerda que "el proyecto está promovido y coordinado por el Servicio de Arquitectura, redactado en origen por Typsa, y con informe dictamen sobre el estado de conservación y necesidades de actuación en los materiales pétreos encargado al Área de Petrología y Geoquímica del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza". Se responde así a la solicitud iniciada por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento, con la intención de efectuar en su momento el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos para el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Los plazos

"El proyecto de rehabilitación supondrá la limpieza de la totalidad de la obra, la consolidación y fijación, la reposición de volúmenes en puntos concretos, el sellado y rejuntado de las juntas de piezas y sillares, y las protecciones de cara a su seguridad y mantenimiento", ha detallado Serrano.

Por su parte, José Ramón García Ureña, miembro de la empresa Antique que ejecuta la restauración, explica que en las tareas "estamos trabajando ocho personas, todas ellas con titulación específica en Conservación de Bienes Culturales, y el plazo previsto de finalización está fijado antes de las Fiestas del Pilar". Tras el estudio inicial, las analíticas de materiales, los ensayos y los estudios de pH, entre otras tareas previas, ya se ha iniciado el gran volumen de trabajo en esta obra, que se centra en el tratamiento de piezas de bronce y piedra.

Restauración del monumento de Los Sitios. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Empezamos desde las zonas superiores y vamos avanzando hacia las inferiores", ha indicado García Ureña. Por eso, una de las piezas más avanzadas es la Alegoría de Zaragoza o la Libertad, que es la figura femenina que corona a 16 metros de altura el conjunto escultórico. "Se ha eliminado tierra, polvo, deposiciones de pájaros, contaminación ambiental, sales depositadas… y a partir de ahí se hace la limpieza física y la eliminación de los productos de corrosión del bronce, para terminar después con una protección final, que habrá que compaginarlo con la soldadura o fijación, porque los elementos compositivos de bronce, por su volumen, no son de una pieza única, sino que se realizaron por separado y luego se fijaron", apunta el restaurador.

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Una situación distinta ocurre con los elementos de piedra. "Gracias a la diagnosis inicial, sabíamos donde nos estábamos metiendo, pero hay determinados elementos de piedra donde ha habido que cambiar el planteamiento inicial", reconoce García Ureña, quien apunta que se ha iniciado el trabajo "limpiando algunas zonas antes de hacer consolidaciones y fijaciones".