Zaragoza estrena Z-Social, el canal web para ayudas, citas y trámites de servicios sociales

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado Z-Social, una nueva plataforma web con la que amplía y refuerza la atención de los servicios sociales municipales. La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presentado esta herramienta digital, pensada para facilitar las gestiones de la ciudadanía con la administración. El servicio está dirigido a las personas ya dadas de alta en los servicios sociales comunitarios y puede utilizarse tanto desde ordenador como desde teléfono móvil, a través de la web municipal o de los enlaces incluidos en las comunicaciones que reciban los usuarios.

A través de Z-Social, los ciudadanos podrán consultar de forma rápida el estado de prestaciones como las ayudas de urgencia, el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia o la comida a domicilio. La plataforma también permitirá gestionar citas con la profesional de referencia, ya sea para solicitarlas, consultarlas o anularlas, además de acceder al historial de comunicaciones enviadas por el ayuntamiento y descargar documentación directamente.

El acceso se ha diseñado para que sea sencillo y seguro. Podrá hacerse mediante certificado digital o con un sistema de identificación basado en datos personales y un código de un solo uso, que se enviará al usuario por WhatsApp, SMS o correo electrónico. Así, se busca facilitar el uso del servicio a perfiles muy diversos, también a quienes tienen más dificultades con herramientas digitales avanzadas.

Este nuevo canal no sustituirá al teléfono gratuito de atención social, el 900 700 107, que seguirá siendo la principal vía de información, orientación y apoyo. La nueva aplicación nace como complemento a este servicio, con el objetivo de agilizar gestiones habituales y mejorar la organización de la atención dentro de un modelo omnicanal que integra todos los canales disponibles para la ciudadanía.

La línea 900 700 107, gestionada por la Fundación DFA, sigue desempeñando un papel clave como puerta de entrada al sistema y como apoyo en el uso de herramientas digitales. Funciona de lunes a viernes, de 8.00 a 16.00 horas, y atiende consultas relacionadas con los distintos recursos del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento.

Durante 2025, este servicio telefónico registró 115.790 comunicaciones, gestionó 33.651 citas y atendió más de 107.000 llamadas, lo que refuerza su papel como recurso esencial para acceder a los servicios sociales municipales.

La combinación de la atención digital y telefónica permite avanzar hacia un sistema más accesible, eficiente y coordinado, en el que ambos canales comparten información en tiempo real y garantizan la continuidad de la atención. Este modelo evita duplicidades, mejora la experiencia de las personas usuarias, reduce la carga administrativa y ayuda a que nadie quede excluido por problemas de acceso a la tecnología.

Con la puesta en marcha de Z-Social, el Ayuntamiento de Zaragoza da un paso más en su apuesta por una atención más cercana, moderna y adaptada a las necesidades actuales, mejorando el acceso a la información, la gestión de citas y el seguimiento de prestaciones dentro de los servicios sociales municipales.