Zaragoza prevé una ocupación hotelera en Semana Santa del 66% frente al 72% del año pasado
El día de mayor ocupación durante estas festividades es el Viernes Santo, con un 80%
Las previsiones de ocupación hotelera esta Semana Santa descienden en la capital aragonesa con respecto a los años anteriores y se estima en un 66% en 2026 cuando en 2025 fue del 72,81% y en 2024 alcanzó la cifra del 81,23%. Así lo han apuntado este miércoles en rueda de prensa los vicepresidentes de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia, Javier Ramos y María Jesús Fuentes, quienes se han mostrado “optimistas” y confían en que los días centrales de esta Semana Santa se recupere el ritmo en las reservas de última hora y se consiga igualar o superar las cifras de ocupación de otros años.
Según el sondeo realizado a los establecimientos asociados a Horeca Hoteles, el día de mayor ocupación durante estas festividades es el Viernes Santo, con un 80%. En años anteriores las previsiones de reserva mostraban cifras superiores ya que el pasado año en estas fechas el porcentaje era del 88,78% y en 2024 se alcanzó una ocupación del 90,76%. Por el contrario, el domingo 5 de abril es la fecha que los hosteleros prevén un menor porcentaje de ocupación, con el 49,65%, ligeramente superior al registrado en 2025, que se situó en 48,9%.
El 86% de los visitantes son españoles procedentes de Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia principalmente y el 14% restante son turistas internacionales provenientes, en su mayoría, de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania.
En Zaragoza provincia aumentan las expectativas de ocupación respecto a años anteriores y se sitúan en un 78,4%, cinco puntos por delante del año pasado, cuando se llegó al 73,32%, y de 2024, que apenas superó el 68,14%. El vicepresidente Ramos ha asegurado que el aumento de ocupación se debe al “atractivo” que ofrece la provincia con sus actos turísticos, religiosos y culturales.
En la provincia, los días de mayor ocupación durante Semana Santa serán la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo con una cifra de ocupación del 86%. Respecto a años anteriores, la estancia media prevista ha disminuido y se estima que alcance los 2,4 días, cuando en el mismo período en 2025 se situó en 2,44 días. “Los visitantes fundamentalmente son de comunidades autónomas muy vecinas con Aragón y principalmente cliente nacional”, ha afirmado Ramos
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