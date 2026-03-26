Una avería en una tubería deja sin suministro a San Juan de Mozarrifar y dos polígonos de Zaragoza

Las Brigadas de Conservación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan desde la madrugada de este jueves en la reparación de una tubería de abastecimiento de agua cuya rotura afecta a San Juan de Mozarrifar y a los polígonos industriales Polígono Norte y Ciudad del Transporte.

Según ha informado el consistorio, la incidencia se ha producido a las 4.00 de la mañana en la conducción que parte de los depósitos de propulsión de Los Leones-Academia hacia este núcleo rural y las áreas industriales afectadas.

La avería se localiza en una tubería de fibrocemento situada en terrenos de la Academia General Militar, una infraestructura que ya ha registrado problemas en otras ocasiones. De hecho, el consistorio recuerda que algunos tramos se han ido renovando y que la semana pasada ya se llevó a cabo un corte programado por este mismo motivo. El objetivo municipal es restablecer el suministro a lo largo de la jornada, mientras continúan los trabajos de reparación.

Plan de renovación de la red de agua en Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza enmarca esta actuación en la Estrategia Integral de la Red de Distribución de Agua Potable, con la que impulsa el mantenimiento, mejora y renovación de las infraestructuras, así como la detección de fugas y la digitalización del sistema.

La red urbana de abastecimiento de la ciudad está compuesta por 1.297,4 kilómetros de tuberías, de los que 192,3 kilómetros corresponden a redes arteriales y 1.105,1 kilómetros a redes de distribución.

Del total, 872 kilómetros son de fundición dúctil y 98,2 kilómetros de materiales plásticos, lo que supone que el 75% de la red ya cuenta con materiales considerados más adecuados. Por ello, los esfuerzos municipales hasta 2031 se centrarán en reducir la presencia de tuberías de fibrocemento, hormigón armado y fundición gris, con el objetivo de alcanzar el 80% de la red en condiciones óptimas en cinco años.

Inversión y mantenimiento prioritario

El consistorio también ha realizado un análisis prioritario de los 192,3 kilómetros de la red arterial, ya que las roturas en este tipo de conducciones suelen afectar a un elevado número de usuarios.

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Además de incluir la renovación de tuberías en las obras de reforma integral de calles, el Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido cerca de 10 millones de euros en actuaciones específicas relacionadas con la mejora de esta infraestructura.