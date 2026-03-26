El Ayuntamiento de Zaragoza modifica el proyecto para reconvertir y reabrir una antigua marisquería en Delicias

El Gobierno municipal de Natalia Chueca al frente del Ayuntamiento de Zaragoza ha modificado el proyecto de adecuación para el nuevo uso del restaurante del centro cívico Delicias, en la avenida Navarra. Esta no es la primera vez que se intenta reabrir este espacio, que hasta el año 2014 funcionó como restaurante y que lleva desde entonces abandonado. En 2022, el equipo del entonces alcalde Jorge Azcón planteó una reforma del espacio para abrir una nueva Casa de Juventud, pero esta idea ha quedado obsoleta dada la nueva estrategia del consistorio en políticas de juventud, que ha optado por cerrar este tipo de equipamientos en los barrios.

Así, la antigua marisquería no reabrirá convertida en Zona Joven, sino que sus espacios servirán para ampliar el centro cívico que ya existe dentro de la misma edificación. El proyecto de obras se ha adecuado a las necesidades de este equipamiento, siguiendo las peticiones y recomendaciones del director. El objetivo es dotar a este antiguo restaurante de un uso multifuncional que pueda irse adaptando a las distintas actividades que acoge el centro cívico.

En su momento, el Gobierno del alcalde Azcón ya lanzó la licitación de las obras, que contaban con un presupuesto asignado de 608.922 euros (IVA incluido). El proyecto incluía también una modificación de la imagen exterior del edificio ya que, entre otras cuestiones, se iba a instalar un jardín vertical. Sin embargo, el concurso para adjudicar los trabajos quedó desierto y es ahora cuando el equipo de Natalia Chueca ha retomado la iniciativa para reabrir este espacio, aunque cambiando cosas del proyecto original. El aspecto exterior, por ejemplo, será más respetuoso con la estética original.

Cambios en el proyecto

Una de las cosas que cambia es el presupuesto, que desciende hasta los 477.722,16 euros. Se estima que se necesitarán unos 8 meses de obras para adecuar los 318 metros cuadrados con los que cuenta la antigua marisquería. En concreto, en estas dependencias se va a habilitar una sala polivalente y un pequeño almacén en la planta baja y dos aulas y dos aulas con una sala polivalente en la primera planta. Todo será accesible desde el interior del centro cívico.

El proyecto de reforma se encuentra expuesto en información pública y así permanecerá durante dos semanas para que los vecinos y partes interesadas puedan presentar alegaciones y cambios a la propuesta diseñada por los técnicos municipales. Después tendrá que licitarse el contrato de obras para poder reabrir, después de varios intentos, este antiguo restaurante.

La historia

El origen de este edificio data del año 1960 y se construyó para ser el mercado del pescado de la ciudad. A finales de los años 80, según consta en la memoria descriptiva del proyecto de adecuación de este espacio, tuvo su primera reforma y parte de la construcción se convirtió en un centro cultural dado que con la creación de Mercazaragoza está infraestructura dejó de ser necesaria tal y como había sido concebida.

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Más tarde, ya en 2014, cerró la marisquería que ocupaba la otra parte del edificio, la que ahora se quiere recuperar para ganar metros para el centro cívico de Delicias. En estos años, la estructura ha sufrido el deterioro de algunas zonas, «fundamentalmente por filtraciones de agua provenientes de la terraza contigua al comedor de la primera planta», explica la memoria descriptiva del proyecto de adaptación.