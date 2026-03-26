Bronca en el pleno de Zaragoza con la religión: "Cuando una paloma fecundó a la Virgen"

Estaban debatiendo los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza sobre una moción de Vox cuando un comentario de la edila de ZeC ha acaparado todo el protagonismo por parte de los grupos de la derecha. La portavoz de la formación, Elena Tomás, se ha referido al 25 de marzo, el día en el que los católicos celebran la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo, como el momento "en el que una paloma fencundó a la Virgen".

Tomás ha tomado la palabra después de que la portavoz de Vox, Eva Torres, quien ha pedido al resto de grupos que manifiesten "su compromiso con la defensa de la vida humana, promover campañas de sensibilización, respaldar convenios con asociaciones que trabajen en estos sectores y desarrollar campañas orientadas a la prevención del aborto". "No sé qué frase de todas me ha dado más asco", ha comenzado Tomás sobre los argumentos de la ultraderecha.

Vox había hecho referencia en la defensa de su moción al 25 de marzo, "día del Niño por nacer", una fecha celebrada por entidades antiabortistas y es ahí por donde ha comenzado Tomás su exposición: "He leído que esa fecha ha sido elegida coincidiendo con la solemnidad de la anunciación de la Virgen María, cuando la tradición católica celebra la concepción de Jesús. Para los no creyentes: cuando una paloma fecundó a la Virgen".

La alcaldesa interviene

Las palabras han sido respondidas rápidamente. La portavoz de Vox, Eva Torres, ha asegurado que esas palabras "rozan el delito de odio" mientras que la concejala de Igualdad del PP, Marian Orós, ha dicho que ese "chiste fácil" con la religión católica "nunca se haría con la musulmana". Hasta la alcaldesa ha tomado la palabra para pedir a la concejala de ZeC que rectificara: "Le pediría que retire sus palabras en las que ha ridiculizado a la Virgen María porque como creencia cristiana es una falta de respeto a todos los cristianos y hacia todo el que tiene fe por la Virgen María. Roza el delito de odio", ha dicho Chueca.

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"No lo voy a retirar. Para mí, como persona no creyente, tanto lo que dice la religión musulmana como lo que dice la religion católica es un cuento. Lo que hay que tener respeto es por las personas, pero lo que he dicho es que yo considero que la historia de que una paloma fecundó a la Virgen es eso, una historia. No tengo nada que retirar", ha puntualizado, a lo que la alcaldesa ha respondido: "Usted sabe que ha hecho una mofa de la concepción de la Virgen". "Denúnciemen, de verdad, denúncieme", le ha responidido Tomás.