La crisis del Parque de Atracciones de Zaragoza se cuela en el pleno: no se hará seguimiento del contrato

El oleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado -con los votos en contra del PP y la abstención de Vox y la concejal no adscrita- una moción del PSOE que ha apoyado ZeC en la que se instaba al Gobierno municipal a constituir una comisión de seguimiento del contrato del Parque de Atracciones, con participación de todos los grupos municipales para garantizar el control y transparencia asegurando el estricto cumplimiento de las condiciones del pliego.

Tampoco ha prosperado el segundo epígrafe en el que se pedía al Gobierno municipal a elaborar y publicar un inventario detallado del arbolado existente en el ámbito de actuación que pueda verse afectado por el proyecto, incluyendo la identificación de los ejemplares, la justificación de su eventual afección y las medidas de protección, reposición o compensación previstas.

Asimismo, se ha rechazado el apartado que pide adoptar las medidas necesarias para la estabilidad laboral de los trabajadores y se solicitaba también censurar los retrasos en la ejecución de las actuaciones municipales en el entorno del Parque de Atracciones e instaba a los servicios competentes a su urgente ejecución.

Debate

El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que la gestión de este espacio pone en riesgo 80 puestos de trabajo que están abocados a un ERTE, la concesionaria es "incapaz" de que cumpla plazos de los pliegos y no se asegura que se abra en mayo ni en 2026. "Han sido demasiado negligentes y opacos y no se saben los acuerdos de las comidas del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño", ha ironizado.

"Megalomanía, adanismo y apoyo a Ruiz de Temiño hace que este símbolo de Zaragoza esté en riesgo", ha resumido para indicarle al consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, que se asegure de que los argumentos de la demora de apertura "son jurídicos y técnicos".

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha relatado que solo se presentó una oferta, que obtuvo 36 de los cien puntos posibles y los informes de los técnicos decían que era "continuista" y no se barajó la posibilidad de declararlo desierto. Las medidas en el pinar van en contra de la protección a un espacio natural y los Montes de Torrero se tendría que declarar arboleda singular.

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha dicho que es un espacio singular que estaba obsoleto y los pliegos ambiciosos obligan a que se presente un empresa con músculo financiero. Se presenta una empresa que tiene la mayor participación en una sociedad argentina y el socio minoritario es el gestor actual, que además debe cientos de miles de euros al Ayuntamiento. Asimismo, parece que le ha ocultado al mayoritario el estado de sus cuentas, ha sintetizado.

Tras esta exposición ha pedido que se paralice el proyecto hasta que se demuestre la verdadera viabilidad y ha confiado en que salga adelante por la importancia que tiene para la ciudad, pero parece que "tiene pocas alternativas".

"El PSOE no puede dar lecciones"

Ángel Lorén ha replicado al PSOE que la prórroga es una decisión técnica en la que no ha intervenido para pedir a Royo que no le de lecciones sobre concesiones porque "en el 84 por ciento de los adjudicados por el PSOE no han pagado el canon nunca".

Ha criticado que el PSOE intenta "enmarañar y dar lecciones tras las barbaridades que han hecho en el Ayuntamiento". Ha destacado que esta concesión tiene pliegos ambiciosos porque dobla el canon actual, destina dinero a proteger el arbolado y se garantizan inversiones de 15 millones de euros.

Horacio Royo ha avanzado que "no parará con este asunto" por la "gravedad" que reviste y ha insistido en conocer los criterios de la prórroga porque se tenía que haber abierto el 28 de febrero y ha preguntado si se entregarán el 31 de marzo para abrir el 1 de mayo. "Tiene que exigir a la empresa que cumpla y se haga cargo del pliego de condiciones de noviembre de 2024", le ha espetado a Lorén.