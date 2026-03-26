Los incumplimientos de Avanza en la contrata del bus de Zaragoza le han costado más de 6,5 millones de euros en 12 años

El Ayuntamiento de Zaragoza se ha decidido a incrementar la inspección y vigilancia en la prestación del servicio de la principal contrata municipal, el autobús urbano, con la mirada puesta en el nuevo contrato para los próximos diez años que empezará a implantarse a finales de este año o principios de 2027. Ha licitado un contrato para hacer una especie de auditoria diaria que sea más exhaustiva que la actual, vigente desde el año 2013, y que puede reportar penalizaciones económicas más severas que las que han acarreado las que actualmente ha sufrido.

Se trata de darle una vuelta de tuerca más a la llamada Asistencia Técnica a la Operación (ATO) del autobús urbano en la capital aragonesa que lleva doce años funcionando y que entre febrero de 2014, cuando se empezó a aplicar, y enero de 2026 le ha supuesto a la concesionaria, la empresa Avanza Zaragoza, un peaje de "más de 6,5 millones de euros". Es el dinero que la adjudicataria de la contrata actual y única licitadora de la próxima, que tendrá una duración de diez años, ha dejado de percibir por parte del ayuntamiento, que le ha descontado esta cantidad de los pagos que regularmente ha hecho por sus servicios en la ciudad.

Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que estas penalizaciones obedecen a distintos motivos, relacionados con los incumplimientos que marcaban los pliegos de condiciones del contrato actual o los estándares de calidad que se le exigía respetar y que no siempre ha ofrecido a los usuarios. Aunque también hay que tener en cuenta que el nuevo contrato, que aún está pendiente de adjudicar por parte del consistorio, endurece el castigo económico por los incumplimientos e incluye algunos parámetros nuevos a cumplir que hasta ahora no afectaban a la factura municipal pero que ahora sí lo harán. De hecho, ahora la penalización máxima contemplada respecto al precio por operación (PPO) es del 8% y en el nuevo contrato llega al 10%, así que esta cifra millonaria podría ir a más en la próxima década.

En este sentido, el indicador que más penaliza en la concesión del autobús urbano es el llamado Índice de Puntualidad (IP), que es la relación entre expediciones puntuales respecto al total de programadas a diario. Este es un estándar básico para ofrecer un trasporte urbano de calidad que no siempre se ha visto respetado y que a los usuarios más enfada, aunque también entran en juego causas de penalización que pueden ser variadas, desde afecciones en la vía, densidad de tráfico, averías en vehículos o cuadros de marcha ajustados, entre otros.

Otro de los aspectos que más le han castigado a la empresa, en segundo lugar, es el llamado Índice de Disponibilidad del Autobús (IDA) que "es el cociente entre el total de kilómetros comerciales realizados divididos por el total de averías. En tercer y cuarto puesto se encuentran los Índices de Mantenimiento (IM) y Limpieza (IL), englobados dentro del de Calidad del Autobús (ICA) y que corresponden al total de parámetros conformes entre el total de los evaluados correspondientes al mantenimiento y limpieza de los vehículos, ponderado por el número de usuarios en el día y línea del bus inspeccionada.

En ambos casos hacen referencia al mantenimiento, envejecimiento de la flota y otros aspectos analizados en la inspección de la contrata, aunque también destacan que respecto a la limpieza del vehículo, la falta de la misma pueden ser provocada por actos incívicos, falta de asignación de recursos o falta de atención a estas labores por parte de la empresa.

Labores de inspección actuales

Respecto a las labores que realiza la ATO que afectan a la mejora de la calidad del servicio de transporte público por autobús urbano, se incluyen la supervisión y control del cumplimiento de estos valores objetivos para medirla, aplicando las penalizaciones correspondientes en caso de incumplimiento. También la obtención de indicadores que detectan deficiencias en los vehículos y las paradas de la red urbana, siendo notificadas a la empresa concesionaria para su rápida subsanación. Y, dentro de estas labores de inspección, también se supervisa la información dinámica en postes y pantallas, el funcionamiento de rampas o de la información oral a bordo, para realizar un seguimiento e instar a la concesionaria a reparar las deficiencias encontradas.

Otro de los cometidos del actual servicio es el análisis y definición de servicios especiales y refuerzos adaptados a la demanda existente en periodos festivos y comerciales, así como en las Fiestas del Pilar, festividad de Todos los Santos, el servicio a los aficionados del Real zaragoza en los días de partido en el Ibercaja Estadio, entre otras fechas de especial afluencia. Así como el estudio de propuestas de modificación de recorrido y/o reubicación de paradas con objeto de mejorar el servicio prestado a la ciudadanía.

La ATO actual también se ocupa de la definición y seguimiento de actividades complementarias, tanto de acondicionamiento de paradas como de ejecución de plataformas de aproximación para mejorar la accesibilidad de los usuarios; el seguimiento de los planes de la concesión, entre ellos el de mantenimiento, verificando su cumplimiento con objeto de minimizar las afecciones al servicio por posibles averías producidas por falta de mantenimiento; los estudios sobre desvíos de líneas por obras u otras afecciones y revisión de la correcta información al usuario.

También se ocupan del estudio de los cuadros de marcha con el objetivo de identificar ineficiencias en los tiempos de recorrido y mejorar la regularidad de las frecuencias en las distintas líneas. O de supervisar y estudiar la ocupación en las líneas, proponiendo soluciones para la mejora del servicio. O del análisis de proyectos de reformas integrales desde el punto de vista del transporte público urbano con objeto de garantizar su correcta integración funcional y la mejora de la eficiencia del servicio.

Este servicio, el de la ATO actual, es una inspección constante y supervisión de la explotación que en 2013 se concibió como imprescindible pero que se dejó en manos de la concesionaria, Avanza, su contratación. Se ocupa de esta labor una empresa externa que la contrata selecciona, aunque sus responsables trabajan para el Ayuntamiento y comparten espacio con los técnicos municipales del área de Movilidad, no en las instalaciones de la propia Avanza en la carretera de Castellón.

Ahora cambia la entidad contratante, ya que será el propio Ayuntamiento de Zaragoza el que ha sacado a concurso público la licitación de este contrato valorado en más de 2 millones de euros por tres años y dos más de prórroga. Aunque el consistorio repercutirá el coste en la factura de la contrata y pagará Avanza. Y también se abonará más dinero por una vigilancia en la que se pasará de invertir 370.000 euros al año a más de 520.000 con el nuevo contrato que incluirá una inspección más exhaustiva y con más penalizaciones cuando entre en vigor la nueva contrata. Una auditoría "a diario" que podría elevar el castigo económico para la empresa adjudicataria, que verá también como Zaragoza endurece los indicadores de calidad a cumplir.