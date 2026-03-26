Lío por la declaración institucional contra la violencia machista en Zaragoza: el PP vota en contra por error

Una vez más el Ayuntamiento de Zaragoza no ha conseguido emitir una declaración institucional en repulsa a la violencia machista, un comunicado que esta semana llegaba después del asesinato de una mujer, Silvia, en el barrio de Las Fuentes, que fue tiroteada en plena calle por su expareja. El PSOE había propuesto un texto al resto de portavoces en el que se explicitaba la condena a este crimen y en el que también se requería la unidad de los partidos y de la sociedad contra el machismo, pero el documento no ha contado con el respaldo de todas las fuerzas presentes en el consistorio, por lo que no ha salido adelante.

Las declaraciones institucionales requieren de unanimidad para poder aprobarse ya que es el Ayuntamiento de Zaragoza como institución el que la emite, por lo que deben contar con el apoyo de todos los partidos, algo que no ocurre desde que Vox llegó al consistorio zaragozano, ya que el partido de extrema derecha no ha venido apoyando los comunicados que han propuesto el resto de grupos municipales para condenar la violencia machista. Con el 'no' de los de Abascal basta para tumbar estas declaraciones, por lo que no hubiera salido adelante de ninguna manera. Lo curioso es que el PP también ha votado en contra del texto, algo poco habitual, lo que ha provocado el enfado de la portavoz socialista, Lola Ranera, quien ha criticado a los de Chueca a través de su perfil de X.

"Desde el Ayuntamiento de Zaragoza queremos alzar la voz porque la muerte de Silvia no es un hecho asilado. Nos encontramos ante una triste realidad que ataca los derechos fundamentales de una parte importante de la población y que, en su expresión más extrema, se traduce en la pérdida de vidas humanas", rezaba el texto propuesto por el PSOE. "Chueca, en contra de que este ayuntamiento alce la voz contra la violencia machista. En 2026, una mujer asesinada en España cada cinco días", ha manifestado Ranera.

Sin embargo, el concejal de Presidencia del Gobierno de Chueca, Ángel Lorén, ha asegurado después que se ha tratado de un error. Este jueves los portavoces de los cuatro grupos municipales (PP, PSOE, Vox y ZeC) debían posicionarse sobre dos declaraciones institucionales: una contra la guerra de Irán, propuesta también por los socialistas y contra la que se han posicionado PP y Vox; y otra contra la violencia machista.

Próxima junta de portavoces

El PP, han afirmado fuentes del grupo municipal, tenía intención de apoyar esta última declaración pero ha habido un error en la comunicación de Lorén a Sara Fernández, quien se ha encargado de desvelar ante el resto de portavoces el posicionamiento de los populares ante las dos cuestiones pero basándose en un error por parte del concejal de Presidencia. El revuelto estaba montado.

No obstante, ha sido el PP el que ha reconocido el error. Los populares han pedido al PSOE que vuelva a llevar esa misma declaración institucional a la próxima junta de portavoces y que entonces sí la apoyarán. No obstante, Vox seguirá votando que no, por lo que el texto no verá la luz.

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Desde el PSOE dicen no obstante que la portavoz socialista ha vuelto a proponer al resto de grupos ya el mismo texto a través de los cauces habituales que utilizan los portavoces para estas cuestiones (un grupo de WhatsApp) sin haber obtenido respuesta, por lo que lamentan que el PP no se retracte de verdad más allá de haber reconocido su error.