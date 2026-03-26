Mango Home continúa su expansión en Zaragoza: confirmada la apertura de su segunda tienda en la capital

La "expansión agresiva" que Mango Home preveía para este 2026 comienza a cumplirse. Apenas medio año después de abrir su primera tienda en Zaragoza, en la calle San Miguel durante las Fiestas del Pilar, la multinacional catalana ha confirmado que en "los próximos meses" subirá la persiana de una segunda tienda en la capital. El lugar elegido es el centro comercial de Puerto Venecia, compitiendo así de manera directa en este espacio con otras marcas enfocadas en el hogar como Maison du Monde. Cabe recordar que el pasado mes de julio Inditex cerró el Zara Home que tenía en la galería comercial tras siete años de actividad.

Fue hace casi justo un año cuando Mango Home dio el salto del mundo online a la tienda física en Barcelona. Meses después, las inauguraciones se fueron sucediendo, primero en Zaragoza y luego una segunda en la ciudad condal, en Madrid y en Bilbao. Su propia directora, Nuria Font, ya adelantó en la capital aragonesa que este 2026 seguirían creciendo, aunque sin concretar tempos ni ubicaciones.

De hecho, a día de hoy todavía es una incógnita cuándo se estrenará su segunda tienda en Zaragoza, aunque sí se conoce la ubicación que tendrá en Puerto Venecia: estará ubicado en la primera planta, entre las tiendas de Ecoalf y Apple.

Mango Home destaca por la venta de productos para el hogar fabricados en su gran mayoría "en Europa" -hasta en un 60% estimó Font- y colaborando con "productores locales". Su catálogo ha dado un salto exponencial en los últimos meses, multiplicando por 5 sus productos a la venta, rotando, una parte de ellos por sus tiendas físicas.

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Por el lado de Puerto Venecia, la apertura de la tienda de la multinacional catalana se sumará a otras marcas que han desembarcado allí este 2026 como Geekatmosphere, dedicada al universo geek, o Melt Cakes, una firma española famosa por sus tartas de queso.