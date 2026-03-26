Una manifestación contras las guerras y los genocidios recorre el centro de Zaragoza: "Solo pierden los pueblos"

La plataforma OTAN No ha protagonizado en la tarde de este jueves una manifestación en el centro de Zaragoza para exigir el cese inmediato de las agresiones “imperialistas”, el fin de la guerra, la salida de la OTAN y el cierre de las bases militares de Rota y Morón. En varias de las pancartas rezaban mensajes afines a estas ideas.

La plataforma OTAN No, que ha partido la marcha de la Glorieta Sasea, exhorta el cese inmediato de las agresiones al pueblo de Irán, al pueblo libanés y al pueblo palestino, y exige el restablecimiento de la legalidad internacional. Asimismo, incide en que “los responsables de su vulneración”, Trump y Netanyahu, sean juzgados y condenados por, según la plataforma, “genocidas y criminales de guerra”.

“Nos negamos a ser parte de agresiones militares y/o diplomáticas (como Cuba, Groenlandia o Venezuela) para desestabilizar países a los que robar recursos o territorio”, asegura desde la plataforma OTAN No, que solicita el embargo de armas a EEUU e Israel y el desmantelamiento de las bases.

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Javier Río

La plataforma se opone al aumento del gasto militar ya que considera “inaceptable” dedicar a defensa el mismo dinero que a educación. “Tenemos claro que con estas guerras, libradas en nombre de la justicia y la paz, como todas hasta la fecha, solo pierden los pueblos”, asegura la plataforma, que añade que “Zaragoza debe decir basta”