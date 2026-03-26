El mayor acuario fluvial de Europa está en Zaragoza y busca un nuevo gestor

El Acuario Fluvial de Zaragoza, el más grande de Europa, busca dueño. La empresa que se encarga actualmente de su gestión, la familia Morte, quiere dejar el negocio y busca una compañía que pueda hacerse cargo del mantenimiento de estas particulares instalaciones ubicadas en la ribera del Ebro. Se trata de uno de los tres pabellones temáticos pensados para la Expo del Agua de 2008 y que hoy en día sigue funcionando con éxito.

La situación actual del acuario no se entiende sin la del Parque de Atracciones de Zaragoza. Ambas instalaciones comparten el mismo gestor, Jesús Morte, cuya empresa se encuentra en preconcurso de acreedores. En el caso del centro de ocio, Morte alcanzó un acuerdo con el grupo inversor argentino Fenix Entertainment Europe con quien constituyó una sociedad de la que posee el 20%, Moncayo Leisure. Sin avisar previamente a los socios que le permitieron hacerse con la adjudicación de la explotación del parque de atracciones durante los próximos 50 años, ha recurrido a la fórmula del concurso de acreedores para dejar atrás este proyecto.

Algo similar sucede con el acuario. Según ha podido saber este diario, Morte se puso en contacto con el grupo Global Omnium Medioambiente, S.L, el mismo que se encarga del mantenimiento y la gestión del Oceanogràfic de Valencia. Por ahora, no hay nada acordado y ambas partes están negociando el traspaso del arriendo.

Fuentes del Gobierno de Aragón explican que, desde que en 2012 la empresa que se encargaba de la explotación del acuario fluvial - Aquagestión (de la firma francesa Coutant Aquariums)- dejara de hacerlo, se optó por recurrir a la fórmula del arriendo. La sociedad Zaragoza Expo Empresarial le adjudicó la gestión tras una importante rebaja en el canon anual respecto a la anterior adjudicataria y con la condición de que su nuevo gestor invirtiera 400.000 euros en la construcción de una cafetería en la planta baja. Dado que la fórmula es el alquiler, explican las mismas fuentes que no será necesario sacar a licitación la explotación de este recinto y que bastará con firmar un nuevo contrato, ahora en plena negociación.

8.000 m2 y más de 350 especies

El Acuario de Zaragoza es obra del arquitecto Álvaro Planchuelo y es el único de los edificios de la Expo que ha funcionado de forma ininterrumpida desde la celebración de la Expo. De hecho, había planes de ampliar las instalaciones que exigían ganar espacio al aire libre para crear un ecosistema que le permitiría acoger linces, nutrias y aves de ribera.

Estas instalaciones cuenta con 8.000 m2 construidos, de los cuales 3.400 m2 son expositivos, y en sus 70 peceras se alojan más de 5.000 animales de más de 350 especies distintas de fauna fluvial característica de cada uno de los cinco ríos representados: Nilo, Mekong, Amazonas, Murray-Darling y el Ebro.

Por ahora se desconoce cuándo se hará el traspaso de poderes de los Morte a la empresa que gestiona el Oceanogràfic de Valencia. Según fuentes del grupo empresarial, estarán "cerrando flecos" y por ahora es pronto para poner fecha, aunque parece que la negociación va por el buen camino.

También en plenas negociaciones se encuentra Jesús Morte con el grupo argentino, que posee el 80% de la sociedad que impulsó el gestor del Parque de Atracciones de Zaragoza sin avisar de su situación económica, la que le ha llevado a recurrir al concurso de acreedores. Morte es dueño de cerca de la mitad de las atracciones que hay actualmente en el centro de ocio, sin fecha de reapertura por el momento, y cuyos trabajadores no saben qué va a suceder con sus contratos. Por ahora, están negociando un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte).