El nuevo parque de Arcosur será uno de los más grandes de Zaragoza: este es el ranking

El diseño de las ciudades está cada vez más ligado a un urbanismo del siglo XXI, que apuesta por la creación de nuevas zonas verdes que armonicen la vida de sus habitantes. Más allá de lo estético, los beneficios de los parques en la calidad de vida están de sobra demostrados. Zaragoza, en esa línea, ha sumado cientos de hectáreas verdes, en múltiples direcciones, en lo que va de siglo. Las principales fueron la creación del Parque del Agua Luis Buñuel o la recuperación de las riberas del Ebro, a raíz de la Expo 2008.

Desde 2020, los datos municipales arrojan que se han sumado 80 hectáreas más (que incluyen la renaturalización del Huerva), una cifra que se verá incrementada en los próximos años con actuaciones como el nuevo parque de Arcosur, que con sus 67,4 hectáreas se convertirá en uno de los más grandes de la capital aragonesa. En términos estrictos, tan solo superado por el propio Parque del Agua y sus más de 120 hectáreas, aunque también estaría por delante el parque lineal de Plaza, que no depende del Ayuntamiento de Zaragoza.

Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

En ese entorno se manejaría la gran zona verde central del emergente barrio zaragozano, que se situaría así por delante del que es sin duda el más significativo para la ciudad, el Parque Grande José Antonio Labordeta, que algunas fuentes cifran en 27 hectáreas y otras en más de 40, contando parte de los Pinares de Venecia. En cualquier caso, ambas están alejadas de las dimensiones del parque de Arcosur, que tendrá un coste de 18 millones de euros y que atravesará el barrio de este a oeste, desde Valdespartera hasta la antigua carretera de Madrid y la Z-40.

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Otros parques históricos quedarían relegados en este ranking, como el del Tío Jorge, el del Oeste, Delicias, Torre Ramona (que también se expandirá) o el parque Bruil, así como otros que se crearán próximamente como el triángulo del Portillo. Comparaciones que no hacen sino dejar patente el peso que tendrá para el Distrito Sur, y en particular para Arcosur, esta nueva infraestructura verde, que sale del foco inmobiliario en el que está sumergido el barrio, si bien todavía está dando los primeros pasos legales para su puesta a punto.