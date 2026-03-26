Zaragoza tendrá un nuevo pulmón verde en Arcosur: casi doblará al Parque Grande y costará 18 millones de euros

Arcosur tomará en los próximos años un nuevo impulso que completará el desarrollo del emergente barrio zaragozano, que las administraciones esperan completar para 2031 y tenerlo habitado al 100%, con 70.000 vecinos, en 2035. Un proyecto ambicioso que no se basa únicamente en la construcción de las más de 17.000 viviendas para las que todavía hay espacio, sino que incluirá una serie de infraestructuras clave para su vertebración. En ese sentido, una de las más importantes será la ejecución de un gran parque central, que ocupará más de 67 hectáreas (casi el doble que el Parque Grande José Antonio Labordeta), uniendo las zonas norte, pegada a Rosales, y sur del barrio, y que tendrá un coste superior a los 18 millones de euros, que serán asumidos por la Junta de Compensación de Arcosur.

Esta gran zona verde, no obstante, no se construirá de una sola tacada. De hecho, lo que la junta ha hecho en los últimos días es convocar un concurso que tiene una triple finalidad. La primera pata es la redacción del anteproyecto de este parque central, para el que no se marcan plazos de urbanización pero que debería estar listo en la próxima década, siguiendo la estela de los pasos urbanísticos dados por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la propia junta e Ibercaja.

Gráfico del estado actual del desarrollo urbanístico de Arcosur. / Gonzalo de Domingo

Pero este parque se urbanizará por partes y deberá reservar cerca de 6.000 metros cuadrados (un 15% del sistema general) para el Bosque de los Zaragozanos. En primera instancia, se abordará la zona de los lagos, pegada a los campos de golf. Se trata de un espacio que ocupa más de 23 hectáreas, que ya de por sí casi igualan al Parque Grande si no se tienen en cuenta los Pinares de Venecia, y cuyo presupuesto superará los 2,7 millones de euros, que se descontarán por tanto de los 18 millones que supone el total del ámbito.

Ubicación estratégica

Y aquí es donde entran la segunda y la tercera pata del contrato, ya que, además de redactar el anteproyecto de todo el parque, la empresa adjudicataria deberá elaborar el proyecto de urbanización y encargarse de la dirección de obra en esta pastilla verde cuya ubicación es estratégica por varios motivos.

Por un lado, porque está ubicada justo al norte de la última bolsa de suelos que la junta ha presentado al área de Urbanismo. En esas parcelas, que el ayuntamiento todavía debe aprobar, hay capacidad para construir 812 viviendas libres en la zona más consolidada del barrio, por lo que nacerán en un entorno y unas condiciones de mercado inmejorables para los promotores.

Lagos de Arcosur, donde se ubicará la primera parte del gran parque central. / CARLA GREENWOOD

Por otro, porque el nuevo vial de conexión con Montecanal, que se estrenará en los próximos meses y que dará una nueva salida al barrio, es el que separa el parque de los campos de golf. Estas dos obras (la nueva conexión y la primera parte del parque) están incluidas en la separata 2 Sur, que también permite habilitar suelos para más de 2.000 viviendas libres y protegidas. De hecho, ya hay una importante pastilla, con espacio para 1.634 pisos mixtos, que está en proceso de urbanización.

El resto del parque

El resto del parque central cubrirá toda la franja que separa la zona norte y la zona sur de Arcosur, llegando hasta las proximidades de la antigua carretera de Madrid (actual avenida Rodríguez Ayuso) y tiñendo de verde el arco que forman los cruces entre esta vía y la Z-40.

La zona verde, por tanto, comenzará en los campos de golf y cruzará el barrio de esquina a esquina, cruzando avenidas clave como la 21 de Junio de 2009, y siendo bordeado por el norte por la avenida Casablanca, que cuando se prolongue se convertirá en la más larga de Zaragoza, uniendo la urbanización Fuente de la Junquera con la turbo rotonda de Arcosur y dando a esta zona de la ciudad una conexión directa y en línea recta con Plaza, que ya tendrá la conexión por Turiaso.

Extremo oeste de Arcosur, hasta donde llegará el nuevo parque. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En la superficie de la primera sobre la que se actuará se incluye la superficie de la vía pecuaria y de los dos lagos de laminación, así como de las instalaciones de gestión de este sistema, cuyo cometido es permitir el paso de las aguas de escorrentía y hacer de embalse de las aguas del exterior que acaban en Arcosur, evitando así la inundación del barrio.

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Las 67,4 hectáreas se dividen en 39,2 destinadas al sistema general y 28,2 al local (cesión urbanística al municipio donde irán equipamientos, mobiliario, etc.). Dentro del sistema general, un 15% irá destinado para el Bosque de los Zaragozanos y para el 85% restante se plantea como una zona con un tratamiento paisajístico "de bajo impacto", sin alumbrado, pavimentación, ni equipamiento urbano, y apostando por vegetación autóctona que requiera de bajo mantenimiento, teniendo en cuenta que el parque central está rodeado de zonas inundables y entornos esteparios.