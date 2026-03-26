Así ha quedado esta céntrica avenida de Zaragoza tras más de 500 días en obras
Las obras en César Augusto, en Zaragoza, que comenzaron el 8 de noviembre, han permitido renovar la losa del aparcamiento y adecuar el entorno de la iglesia de Santiago el Mayor, tras más de 500 días de trabajo
Fue el 8 de noviembre cuando comenzaron las obras de la céntrica avenida de César Augusto en Zaragoza. Han pasado 503 días, cambios en el tráfico y quejas de los comerciantes para que se hayan retirado de forma definitiva las vallas y máquinas de esta calle, clave para la Semana Santa zaragozana. En total, se han reurbanizado 8.000 metros cuadrados que dejan aceras más anchas y con nuevo arbolado y parterres verdes.
La obra la ha asumido la empresa concesionaria que gestiona el parking subterráneo bajo la avenida y la plaza de Salamero, Índigo, y ha incluido la renovación integral de la losa superior del aparcamiento que la separa de la calle. El contrato de explotación del estacionamiento incluía la obligatoriedad de renovar la losa de hormigón que cubre el aparcamiento y que sirve de soporte para la calzada.
El origen de esta actuación se remonta a 2020, cuando el abombamiento de la losa de la plaza Salamero -que hace de techo del aparcamiento- obligó a cerrar tanto el subterráneo como la propia plaza, que acabó siendo completamente renovada. Durante estos trabajos se constató que, aunque no era urgente, era necesario reforzar la losa del tramo del aparcamiento que discurre por debajo de César Augusto, de ahí esta actuación.
Esta intervención ha permitido renovar el tramo de César Augusto que va desde la esquina del Hospital Provincial hasta la iglesia y sin tener que desembolsar dinero público. También ha servido para adecuar el entorno de la iglesia de Santiago el Mayor.
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