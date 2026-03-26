El restaurante de Zaragoza con el mejor menú del día por menos de 35 euros: cocina contemporánea con opciones veganas en la zona Universidad.

La gastronomía zaragozana vive actualmente un momento de esplendor con nuevas aperturas y propuestas innovadoras que enriquecen el panorama culinario de la ciudad. Buena muestra de ello han sido los Premios Horeca 2026, entregados esta misma semana en una gala celebrada en el Auditorio de Zaragoza, que han servido para enaltecer el trabajo diario y la calidad del sector hostelero en Zaragoza y provincia.

En el acto, se entregaron 12 reconocimientos, entre ellos los máximos galardones de la noche a La Clandestina y El Candelas, distinguidos como restaurantes con el mejor menú del día de la ciudad en las categorías de 60 y 40 euros, respectivamente. Además, este año se ha concedido por primerz vez el Premio Orgullo Hostelero, que en su debut ha recaído en el chef Ferrán Adrià, quien estuvo presente en la entrega de los galardones.

Un restaurante recomendado por la Guía Repsol

El evento sirvió también para entregar los reconocimientos del concurso ‘Mejor Menú del Día de Zaragoza y provincia’, en sus distintas categorías. En la de menos de 18 euros, el vencedor fue Boca a Boca; mientras que en la franja de 18 a 25 euros, se alzó con el premio el restaurante Mara. Por su parte, en el apartado de 25 a 35 euros, el premio fue para un restaurante de autor recomendado por la Guía Repsol y situado en una de las zonas más jóvenes de la capital aragonesa.

Miguel López Urola, propietario del restaurante de autor de Zaragoza recomendado por la Guía Repsol. / RESTAURANTE UROLA

Hablamos del restaurante Urola. Este establecimiento, especializado en cocina contemporánea y con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten, cuenta con una trayectoria consolidada que le ha permitido hacerse un hueco en la oferta gastronómica de la zona de Universidad y de todo el centro de Zaragoza.

Un menú variado que se renueva de forma constante

Ubicado en la calle San Juan de la Cruz, su menú del día destaca por incorporar una amplia variedad de platos, con una propuesta de picoteo para compartir y ocho entrantes y ochos segundos a elegir, que se renuevan y actualizan de manera constante. Sus opciones siempre incluyen verduras frescas, pescados de la máxima calidad, postres caseros y sus afamados arroces, una de las grandes especialidades de la casa.

Los arroces son una de las grandes especialidades del restaurante Urola. / INSTAGRAM / RESTAURANTE UROLA

Por ejemplo, entre las propuestas de esta semana, los comensales pueden elegir como entrantes platos como los canelones de gallina y trufa, la ensaladilla rusa con gambas, los raviolis de perdiz en escabeche con salsa de foie gras, las alcachofas con crema de apio, cecina de vaca y tomates pasificados o las gyozas de costilla de ternera con caldo de jamón ibérico y katsuobushi, entre otros.

En cuanto a los segundos, la oferta incluye propuestas como el arroz de pato y butifarra, el arroz negro de chipirones, el lomo de vaca madurada, el bacalao al pilpil, el calamar con fideos y caldo de ramen, la terrina de manitas y oreja crujientes, el suquet de corvina con langostinos y mejillones y el magret de pato.

El restaurante Urola está situado en la calle San Juan de la Cruz, número 9, de Zaragoza. / RESTAURANTE UROLA

Un referente de la cocina de autor en Zaragoza

El restaurante Urola ofrece además otras opciones para disfrutar de su exquisita gastronomía, como la fórmuloa Urola y la fórmula Gourmet, ambas con propuestas más elaboradas y productos de máxima calidad. De martes a viernes, el precio del menú del día es de 26,5 euros, mientras que los sábados, domingos, festivos y cenas asciende a 33 euros. El establecimiento cierra los lunes por descanso semanal.

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Su buen hacer en la cocina, su apuesta por la innovación y el uso de ingredientes de proximidad convierten a Urola en uno de los referentes de la cocina de autor en Zaragoza, donde disfrutar de una experiencia gastronómica única. Una trayectoria y una propuesta que le han valido el Premio Horeca 2026.