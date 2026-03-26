Se traspasa un bar de tardeo en un popular barrio de Zaragoza

El sector de la hostelería en Zaragoza atraviesa un momento de profunda transformación. A pesar de la apertura de nuevos locales gastronómicos que aterrizan con propuestas novedosas y delicadas, también hay bares y restaurantes que se ven obligados a bajar la persiana por muchos motivos. A veces por uno feliz, como es la jubilación, que da paso a una nueva vida, pero otras veces la razón no trasciende.

Mientras que la zona centro de la capital aragonesa sigue siendo el epicentro de los bares de tardeo, el barrio zaragozano del Actur busca traspaso para un local que abrió sus puertas hace menos de dos años. Alejado de las aglomeraciones del centro de la ciudad y en pleno barrio del Actur, Sabbatico levantó la persiana por primera vez en septiembre de 2024 en el número 21 de la calle María Zambrano. Ahora, tal y como informa la asociación de Cafés y Bares en su página web, este establecimiento se traspasa.

Oportunidad de negocio, traspaso en la calle María Zambrano

Ubicado estratégicamente junto al centro comercial de GranCasa, Sabbatico busca nuevo propietario que coja las riendas de un local con 220 metros útiles. Su ubicación en una zona de alto tránsito peatonal y empresarial lo convierte en un activo de bajo riesgo y alta visibilidad. Este local dispone de una de las licencias más completas del sector hostelero (cafetería y pub), lo que le permite desarrollar la actividad desde las 07.00 horas de la mañana hasta las 05.00 de la madrugada los fines de semana.

Con un aforo para 128 personas, es un lugar ideal para realizar eventos privados y disfrutar de unas sesiones de karaoke. El establecimiento dispone de una decoración cuidada y excelente insonorización, factor indispensable para abrir hasta altas horas de la noche sin molestar a los vecinos de los edificios colindantes con la música. Aunque actualmente dispone de cocina office, cuenta con la posibilidad técnica de instalar salida de humos, lo que abriría las puertas a un concepto de restaurante completo o gastrobar.

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Sabbatico cuenta con una terraza de 18 mesas ampliable en una zona comunitaria bajo porche, algo que garantiza la actividad exterior incluso en días de cierzo o lluvia. El establecimiento se traspasa sin cargas ni máquinas recreativas, listo para continuar la actividad o adaptarlo a un nuevo concepto. El precio de traspaso es de 49.000 euros y el alquiler del local es de 2.352 euros.