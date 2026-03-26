Zaragoza finalizó 2025 con 28 millones sin gastar que destinará a pagar a los bancos

El remanente de Tesorería de 2025 del Ayuntamiento de Zaragoza es de 28 millones de euros que se dedicará a pagar deuda financiera tal y como recogen la normativa del Ministerio de Hacienda.

Este dato lo ha dado a conocer la concejala municipal de Hacienda, Blanca Solans, tras dar cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza de 2025, del que ha destacado que se cierra con superávit al haber más ingresos que gastos y los organismos también tienen liquidez al final de ejercicio, además de que cumplen los plazos de pago a proveedores por debajo de los 25 días y no dependen de ingresos sobrevenidos para afrontar los gastos.

Blanca Solans ha informado de que se ha ejecutado más del 92% de los ingresos y "es la más alta de las últimas secuencias", ha subrayado para añadir que también hay remanente de tesorería positiva mientras que en los gobiernos del PSOE eran negativos de hasta menos 9,2 millones en algún ejercicio.

"Esta liquidación del presupuesto se ajusta a la disciplina fiscal y no se puede liquidar más allá de las reglas fiscales, acaba con superávit presupuestario y con el cumplimiento de las reglas fiscales, a pesar de la política del PSOE de no incorporar remanente para la financiación y cambiarla por deuda financiera", ha lamentado.

También ha indicado que faltan por recibir las entregas a cuenta que tiene que dar el Gobierno de España a los ayuntamientos "porque es dinero que nos corresponde", pero no se ha hecho porque no hay Presupuestos Generales del Estado.

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que el problema no es de ingresos es de "no saber gestionar y no ejecutar" para observar que es un "patrón" que se repite. "Hay mucho anuncio y muy poca ejecución porque construyen un relato de ciudad que luego no se sustenta en la realidad y hay millones sin ejecutar que no llegan a los barrios y es un problema de todas las áreas del Gobierno municipal", ha sintetizado.

Tres proyectos

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha criticado que la inversión se haya centrado en tres proyectos: Romareda, Huerva y Giesa, para estimar que a los vecinos de barrios más alejados igual no se les ha atendido en la misma línea. Ha confiado en que se cumplan las base de ejecución sobre los resultados financieros de todos los patronatos y sociedades como con el Ayuntamiento de Zaragoza.

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha dicho que la liquidación es la foto de lo que se ha hecho de verdad y revela un presupuesto "asfixiado" por el gasto corriente, "se abandona" a los barrios y lo "poco prometido no lo han cumplido porque se han dejado de ejecutar 63 millones en inversiones, un tercio del previsto".

Hay 28 millones de remanente de tesorería que "irán a deuda porque "no queda otra" y supone que "no han gestionado bien", ha resumido Aparicio.

Concejala no adscrita

Por otro lado, la concejal no adscrita, María Luisa Gaspar, que el pasado lunes tomó posesión de su acta, tiene asignado su escaño en la bancada de la izquierda, tal y como había previsto al haber más espacio que en la bancada de la derecha.

María Luisa Gaspar es la número 5 de la lista por Vox y le correspondía entrar en el Ayuntamiento al jubilarse el que fuera portavoz de Vox, Julio Calvo, pero ha optado por ser concejal no adscrita al discrepar de la actual línea política de la formación.