Zaragoza recoge su galardón como una de las 120 ciudades referentes en el mundo por su acción frente al cambio climático

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, recogió ayer en París el reconocimiento a Zaragoza como una de las 120 ciudades referentes en todo el mundo por su acción decidida frente al cambio climático. La organización CDP-ICLEI ha incluido a la capital aragonesa por tercera vez en la Lista A (calificación máxima) de ciudades dentro del informe que realiza anualmente para evaluar los compromisos en materia climática.

CDP-ICLEI es la plataforma de informes climáticos y el mecanismo de rendición de cuentas del progreso líder en el mundo para los gobiernos locales y sus ciudades. En 2024, más de 1.000 ciudades informaron sobre las acciones de sostenibilidad urbana, como eficiencia energética y aumento de espacios verdes.

Zaragoza es una de las tres únicas ciudades españolas, junto a Barcelona y Madrid, que ha sido incluida en la lista A de 2025. En ella figuran también otros enclaves europeos como París, Oslo, Rotterdam o Londres, además de mundiales como Nueva York o Johannesburgo, Melbourne o Tokio. Todos destacan, según CDP-ICLEI, por estar adoptando con carácter general cuatro veces más medidas de acción climática que las ciudades que no forman parte de la Lista A.

En el caso de Zaragoza, su inclusión reconoce la estrategia que está desarrollando el Ayuntamiento en materia de mitigación y adaptación a través de los compromisos del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, la Misión de las Cien Ciudades Climáticamente Neutras y el Plan de Adaptación al Cambio Climático.

Tatiana Gaudes ha explicado que "este premio está directamente relacionado con muchos de los proyectos puestos en marcha por el Gobierno de Zaragoza, como el impulso a la electrificación del transporte, tanto público como privado, para reducir las emisiones contaminantes".

La consejera ha recordado, además, que "con la financiación de los fondos europeos, Zaragoza está llevando a cabo la transformación de la flota de buses urbanos y ha adquirido dos nuevas unidades de tranvía que ya están en servicio. Además está incentivando la compra de taxis eléctricos entre los profesionales del sector y ha impulsado una red de puntos de recarga para vehículos privados que se encuentra ya plenamente operativa".

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La estrategia del Ayuntamiento de Zaragoza para avanzar hacia la neutralidad climática en 2030 incluye además la rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética y el confort climático, el impulso de las energías renovables y la renaturalización de la ciudad, como la regeneración del cauce del Huerva o con proyectos para la creación de sumideros de carbono como El Bosque de los Zaragozanos, así como una completa estrategia de gestión del Verde Urbano basada, fundamentalmente, en soluciones naturales.