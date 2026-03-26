Una Zaragoza cada vez más verde: la ciudad ha ganado cientos de hectáreas desde la Expo y sumará casi 70 más en Arcosur

Zaragoza ganará en los próximos años un nuevo pulmón verde. Esta vez, en el sur de la ciudad, en su barrio más emergente, un Arcosur que tiene una zona central que fue delimitada en su día como verde en el planeamiento urbano (no pueden construirse viviendas por sus condiciones geotécnicas, al ser un entorno inundable con numerosas dolinas) y que ahora ha dado un paso clave para su puesta a punto. En ese sentido, la obra ya tiene coste, superior a los 18 millones de euros, que será asumido por la junta de compensación y que se dividirá en distintas fases, empezando por la zona de los lagos, aunque todavía sin un cronograma marcado.

En cualquier caso, viendo los planes de las administraciones para con el barrio, la lógica invita a pensar que el desarrollo de este gran parque central se producirá en la próxima década, ya que la intención es que Arcosur esté concluido y habitado en base a su capacidad en 2035. Con esta actuación, la capital aragonesa sumará cerca de 70 hectáreas verdes a su catálogo, casi la misma cifra que ha añadido al contrato de mantenimiento desde el pasado 2020.

Estas cifras, curiosamente, fueron facilitadas por la propia Natalia Chueca a principios de mes, cuando anunció la licitación de la nueva contrata, dividida en dos lotes (parques, por un lado, y arbolado y Parque del Agua, por otro) y por un presupuesto superior a los 31 milones de euros. Y es que la incorporación de vegetación urbana a la escena de Zaragoza siempre supone un coste extra, aunque la obra (algo más de 18 millones) la financie la Junta de Compensación de Arcosur, ya que su mantenimiento corre a cargo de las arcas municipales.

Por comparar, en 2015 el coste de las contratas de conservación y mantenimiento de las zonas verdes ascendía a algo más de 15 millones de euros, por lo que se ha doblado en solo una década. Según las cifras que maneja el consistorio, el crecimiento de la ciudad ha provocado que se añadan 80 hectáreas adicionales de zonas verdes, que incluyen el nuevo parque del Portillo, la avenida Navarra, el entorno del Huerva o el propio Arcosur.

Un trabajador de las zonas verdes de Zaragoza en la fuente de Neptuno del parque Labordeta. / El Periódico de Aragón

Un dato que crece exponencialmente si se amplía el abanico a los veinte últimos años, desde la Expo 2008, cuando el evento provocó una inversión en Zaragoza que derivó en la creación del Parque del Agua o de la recuperación de las riberas del Ebro, por poner solo dos grandes ejemplos, que se suman a otros como el corredor verde Oliver-Valdefierro. Por lo tanto, es de esperar que ese contrato, que tiene una vigencia de cuatro años, siga ascendiendo en los próximos años con el parque central del joven barrio zaragozano.

Uno de los más grandes

Esta gran zona verde, de 67,4 hectáreas, se proyectó en su día como continuación del parque de Valdespartera (donde ahora está el recinto ferial) e incluso llegó a estar planteado como un gigantesco campo de golf de 75 hectáreas, aunque este finalmente se quedó en 10, ahora en explotación y que dan la bienvenida a la zona más consolidada de Arcosur. Ahora, con su aspecto final, que aún debe matizarse ya que tan solo se ha sacado a licitación la redacción del anteproyecto, se convertirá en uno de los parques más grandes de toda la ciudad.

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Por delante solo tendrá el Parque del Agua Luis Buñuel, que supera las 120 hectáreas, así como el parque lineal de Plaza, que en este caso no depende del ayuntamiento. Por detrás quedarán otras zonas verdes históricas como el ya citado Parque Grande José Antonio Labordeta (hay fuentes que lo citan con 27 hectáreas y otras con más de 40, sumando parte de los Pinares de Venecia), el Parque del Tío Jorge, el Parque del Oeste, el Parque Bruil o el Parque Delicias.