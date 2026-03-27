Sin acuerdo por el erte y sin fecha de apertura: la nueva temporada del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue en el aire

Sin acuerdo y sin fecha de apertura. La maraña legal en la que se ha metido el futuro más inmediato del Parque de Atracciones de Zaragoza ha firmado este viernes un nuevo capítulo a una historia que cada vez deja más preguntas que certezas. Tras una reunión de varias horas mantenidas entre los sindicatos y la dirección del complejo de ocio, que regenta desde hace más de medio siglo la familia Morte, las posturas por el erte planteado por los Morte siguen alejadas y ambas partes se han emplazado a una nueva reunión la próxima semana.

Mientras, la temporada 2026 del Parque de Atracciones sigue en el aire. Todavía no hay previsión de apertura, que llegó a plantearse para el primer fin de semana de marzo y que ahora ni siquiera puede asegurarse que llegue este año. Una situación que llega tras conocerse las intenciones de los Morte de entrar en concurso de acreedores tan solo unos meses después de adjudicarse la concesión para los próximos 50 años junto a un grupo inversor argentino, Fenix Entertainment.

Este conglomerado, liderado por el empresario Marcelo Figoli, ostentará el 80% de las acciones de la sociedad, bautizada como Moncayo Leisure, dejando el 20% para los Morte. En cambio, los inversores desconocían por completo la situación económica tan dramática de su nueva socia, que lleva gestionando el parque desde su construcción en los años 70. Su sorpresa fue mayúscula y ahora ya no se descarta ningún escenario, teniendo en cuenta que la fianza para la nueva contrata la aportaron íntegra desde Fenix, 600.000 euros.

Incógnitas

La reapertura de las instalaciones hace tiempo que es una incógnita. Primero dijeron que sería a finales de febrero, después en marzo y la realidad es que no hay una fecha marcada en el calendario, lo que tiene en vilo a sus empleados. Este viernes se ha celebrado una nueva reunión entre la dirección de la empresa (la parte que afecta a los Morte) y la representación sindical para negociar un erte que afectaría a 79 empleados, de los que 29 son fijos. Según los pliegos, la plantilla tenía que subrogarse. En cualquier caso, las obras de renovación del complejo no empezarían hasta el próximo año.

Mientras, en el ayuntamiento también desconocen cuándo se recuperará la actividad en el Parque de Atracciones, por el que se ha apostado firmemente con un nuevo contrato que asciende, de primeras, a 17,7 millones de euros, además de una serie de requisitos anuales en concepto de todo tipo de cánones, incluidos los medioambientales tras el revuelo generado por la ampliación en cinco hectáreas que pertenecen a los Pinares de Venecia.

Noticias relacionadas

A principios de esta semana ya se celebró una reunión a la que asistieron representantes de Fenix Entertainment, de la familia Morte y del consistorio para analizar la situación actual, aunque no se concretó una fecha de apertura. Con todo, desde el consistorio aseguran que en ningún caso pone en riesgo el futuro de las instalaciones, sino que se trata de cuestiones internas de la sociedad que deberán resolver. Mientras, las atracciones siguen esperando.