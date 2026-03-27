Así afectarán las procesiones de Semana Santa al transporte público de Zaragoza: desvíos en autobuses y cortes del tranvía a partir de hoy

Las procesiones de Semana Santa volverán a alterar la circulación del transporte público en Zaragozaentre el 27 de marzo y el 5 de abril. Durante esos días, gran parte de las líneas del bus urbano y el tranvía de la ciudad sufrirán cortes y desvíos temporales en función del avance de las cofradías, por lo que también podrán registrarse cambios en los tiempos de llegada habituales.

El aviso afecta a recorridos por el centro, como paseo de Independencia, plaza de España, Coso o Don Jaime, pero también a otros puntos de la ciudad como Torrero, Miralbueno, Montecanal, Casablanca, Oliver, Arrabal o San Gregorio, según la jornada.

Desde Avanza se pide comprensión a los usuarios ante unas alteraciones que, como es habitual en Semana Santa, dependerán de la duración de cada procesión y del momento exacto en el que atraviese cada zona. Los usuarios también pueden consultar las alteraciones durante el Santo Entierro, una de las jornadas con mayor incidencia sobre la movilidad en el centro de la ciudad.

Procesión del Santo Entierro en Zaragoza. / Rubén Ruiz

Día a día: horarios, zonas afectadas y líneas de buses con cambios

Viernes 27 de marzo

Desde las 20.30 horas, las afecciones se concentrarán en plaza del Portillo, Conde de Aranda, Torrero y Montecanal. Las líneas afectadas serán la 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 52, 55 y C4.

Sábado 28 de marzo

A partir de las 18.00 horas, habrá alteraciones en paseo de la Independencia, plaza de España, Coso y Don Jaime. Se verán afectadas las líneas 21, 22, 28, 32, 35 y el bus turístico.

Domingo 29 de marzo

Será una de las jornadas con mayor número de afecciones. Desde las 11.00 horas, habrá desvíos en paseo de la Independencia, Don Jaime, Coso, San Vicente de Paúl, paseo de Cuéllar, avenida de América, Ansó, Lasierra Purroy y plaza de las Canteras. En ese tramo se verán afectadas las líneas 21, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, C1, C4 y turístico.

Ya por la tarde, desde las 18.00 horas, los cortes se extenderán al barrio de San Gregorio, Gascón de Gotor, paseo de Sagasta, Coso, plaza de San Miguel y Don Jaime. En este tramo se verán afectadas las líneas 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 51, 52, Ci1, Ci2, Ci3, Ci4 y turístico.

Procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos. / JOSÉ MIGUEL CALVO

Lunes 30 de marzo

Desde las 19.00 horas, las procesiones obligarán a modificar recorridos en Don Jaime, plaza de San Miguel, Coso, San Vicente de Paúl, paseo de la Independencia, Casablanca, Hernán Cortés, Miguel Servet, Valdefierro y Miralbueno. Las líneas afectadas serán la 21, 22, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 53, 57, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4.

Martes 31 de marzo

Las alteraciones comenzarán a las 20.00 horas en Hernán Cortés, plaza del Portillo, Conde de Aranda, paseo de María Agustín, Coso, Isabel la Católica, Camino del Vado, avenida de Goya, Juan Pablo Bonet, Don Jaime, San Vicente de Paúl y Arrabal. Quedarán afectadas las líneas 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 52, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4.

Miércoles 1 de abril

A partir de las 20.30 horas, los cortes y desvíos alcanzarán Miralbueno, Bombarda, avenida de Madrid, Conde de Aranda, Don Jaime, Coso, paseo de la Independencia, plaza de San Miguel, Oliver y Arrabal. Las líneas afectadas serán la 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 53, Ci1, Ci2, Ci3, Ci4 y las nocturnas.

Jueves 2 de abril

El jueves 2 de abril habrá dos franjas especialmente afectadas. La primera comenzará a las 11.00 horas, con desvíos en paseo de Cuéllar, Sagasta, Don Jaime, plaza de España, Coso, San Vicente de Paúl, paseo de María Agustín y paseo de la Independencia. Las líneas afectadas serán la 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 50, 51, 52, 53, Ci1, Ci2, Ci3, Ci4 y el turístico.

Procesiones del Jueves Santo en Zaragoza. / Andrea Vornicu

La segunda tanda arrancará a las 18.30 horas y afectará a Camino Las Torres, paseo de la Constitución, paseo de la Independencia, avenida de Goya, Oliver, Coso, avenida de Madrid, Conde de Aranda, César Augusto, Don Jaime, San Vicente de Paúl y plaza de España. En ese caso, se verán implicadas las líneas 21, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 51, 52, 53, Ci1, Ci2, Ci3, Ci4, turístico y nocturnos.

Viernes 3 de abril

La jornada arrancará desde las 00.00 horas con afecciones en Coso, plaza de España, Don Jaime y San Vicente de Paúl, que afectarán a las líneas 21, 22, 28, 32, 35 y nocturnas.

Posteriormente, desde las 12.00 horas, habrá alteraciones en Don Jaime, Coso, plaza de España, Unceta y paseo de Calanda, con incidencia en las líneas 21, 22, 28, 35, 38, Ci3, Ci4 y turístico.

Ya por la tarde, desde las 16.30 horas, las afecciones se trasladarán a paseo de la Independencia, plaza de España, Coso, Don Jaime y San Vicente de Paúl. Las líneas afectadas serán la 21, 22, 28, 32, 33, 34, 35 y 52.

Procesión del Viernes Santo en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Sábado 4 de abril

A las 11.00 horas, habrá alteraciones en Don Jaime, con afección para las líneas 28, 35 y turístico.

Más tarde, desde las 18.00 horas, los desvíos se ampliarán a Don Jaime, Coso y San Vicente de Paúl. Se verán afectadas las líneas 21, 22, 28, 32, 35 y turístico.

Domingo 5 de abril

Entre las 11.15 y las 14.30 horas, las procesiones afectarán a Don Jaime, Coso, paseo de la Constitución y Camino Las Torres. Las líneas implicadas serán la 21, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 39, 40, 51, Ci1, Ci2 y turístico.

Servicios especiales de Semana Santa 2026 en el tranvía

Además, como en años anteriores, el Tranvía de Zaragoza pone en marcha servicios especiales durante la Semana Santa, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los ciudadanos y permitir el paso de las procesiones. Este plan especial se desarrollará desde el sábado 28 de marzo al viernes 3 de abril.

Las procesiones modificarán los recorridos de buses y tranvías durante la Semana Santa en Zaragoza. / ANGEL DE CASTRO / EPA

Cabe recordar, además, que el sábado 28 de marzo, y del miércoles 1 al sábado 4 de abril el servicio se prolonga hasta las 01.30 del día siguiente.

Estas son los días, horarios y tramos sin servicio previstos:

Sábado, 28 de marzo

De 18.00 a 20.00 horas, de César Augusto a Plaza de España.

Domingo, 29 de marzo

De 12.15 a 13.45 horas, de Plaza del Pilar a Murallas de la Plaza España.

Lunes, 30 de marzo:

De 21.30 a 22.00 horas, de César Augusto a plaza España.

De 22.00 a 23.00 horas, de César Augusto a Gran Vía.

Martes, 31 de marzo:

De 21.30 a 23.45 horas, de César Augusto a Plaza de España.

Jueves, 2 de abril:

De 12.30 a 14.15 horas, de Plaza del Pilar - Murallas a Plaza de España.

De 17.30 a 23.30 horas, de Plaza del Pilar - Murallas a Gran Vía.

De 23.30 a fin de servicio, de Plaza del Pilar - Murallas a Plaza de España.

Viernes, 3 de abril:

De 14.00 a 15.30 horas, de Plaza del Pilar - Murallas a Gran Vía.

De 16.00 a 18.30 horas, de Plaza del Pilar - Murallas a Plaza de España.

De 18.30 a 00.15 horas, de Plaza del Pilar - Murallas a Gran Vía.

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Recomendación a los usuarios

Ante estas alteraciones, se recomienda a los viajeros consultar con antelación los recorridos alternativos y prever más tiempo en sus desplazamientos, especialmente en el centro y en los barrios por los que discurrirán las procesiones. La afección al servicio dependerá en cada caso del avance de las comitivas y de la duración de cada recorrido.