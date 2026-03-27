El 'agujero' económico del matadero provoca que Mercazaragoza cierre las cuentas de 2025 por primera vez con pérdidas

La pérdida del mejor cliente del matadero de Mercazaragoza, el pasado mes de octubre, ha desencadenado un efecto dominó que afecta a las cuentas de toda la sociedad, que se vio abocada en solo tres meses a cerrar el año 2025 con un déficit de 500.000 euros. Una circunstancia inédita para los responsables de una entidad que comparten el Ayuntamiento de Zaragoza, con el 51% del accionariado, y Mercasa, con el 49% restante. Todo por la marcha de una firma como JG Global, que proporcionaba casi el 40% de la producción de las instalaciones municipales dedicadas al sacrificio de animales y que al marcharse provocó una caída de los ingresos anuales del 13% solo en el último trimestre del año pasado, pasando de facturar más de 9,96 millones de euros en el ejercicio de 2024 a solo 8,8 en el último contabilizado.

La situación financiera preocupa, tanto el presente como el futuro, básicamente porque si Mercazaragoza no da con otros clientes que cubran esta pérdida irreparable, esos 1,2 millones de 'agujero' en las cuentas producido en el último trimestre podría rondar los 5 millones en este 2026 si no se compensa con nuevas empresas. Pero este roto financiero no se queda solo en el matadero, sino que provoca una reacción en cadena que perjudica a la estabilidad de toda la sociedad, Mercazaragoza, que ahora necesita dar respuesta urgente a esas pérdidas (quizá con nuevas aportaciones de los socios) y reequilibrar el negocio en medio de la incertidumbre por no saber si esta crisis irá a más.

El problema para la sociedad Mercazaragoza parte de la base del peso específico que tiene el matadero en las cuentas globales de la misma. Se trata de una actividad que durante años ha llegado a representar el 70% de la facturación y que en los últimos ejercicios ha ido a menos, aunque sigue suponiendo más del 60% de los ingresos totales en los dos últimos ejercicios. Así, se verían resentidos no solo los casi 10 millones que facturaba el matadero que ahora son menos de nueve, sino los 15 millones del global de la sociedad pública.

Sin embargo, el mero hecho de finalizar 2025 arrojando pérdidas para Mercazaragoza ya es un dato histórico. En los últimos 15 años, solo ha habido un periodo delicado para Mercazaragoza, que fue el difícil tránsito durante la pandemia del coronavirus y aún así acabó con beneficios, menos de los que eran habituales pero las cuentas cerraron en positivo. Durante en esa época hubieron muchas limitaciones, y muy importantes, en la producción del matadero con medidas de seguridad muy exigentes y en las que hubo que invertir dinero. Esto provocó que su actividad cayera de forma notable, también por las restricciones a la movilidad que se impusieron desde el Gobierno.

Esta disminución de la producción se dejó notar en la actividad diaria de Mercazaragoza y también en sus cuentas anuales, que aún así terminaron en positivo con unos beneficios de más de 200.000 euros. Es decir, cerca de un 80% de reducción de las ganancias pero siempre eludiendo el déficit. Y puede que este capítulo sea el más complicado de las últimas dos décadas en las instalaciones municipales. Luego empezó a remontar, a partir de 2022 y 2023 hasta alcanzar unas cifras más acordes a lo que era habitual en la sociedad. Incluso a pesar de las enormes dificultades que en los últimos años ha atravesado el sector cárnico.

Aunque la dinámica de los últimos dos años, hasta octubre de 2025 que es cuando se produce la marcha de JG Global, se fue estabilizando pese a los vaivenes en el sector. De hecho, esta firma que operaba en el matadero bajo la denominación de tres empresas distintas (Import-Export Euroganaderos, JG Global Livestock Trade y Equinos Aragón), sirvió para compensar la pequeña caída pero sostenida en la producción de lanar, una de las tres líneas en la que trabaja el matadero de Mercazaragoza. Lo hizo gracias al vacuno de JG Global, que ahora ha desaparecido de las líneas de trabajo en las instalaciones. La tercera es de porcino, que también está sufriendo en los últimos años por la proliferación de mataderos privados y la afección de crisis como la causada por el brote de peste porcina.

De batir el récord a cerrar en negativo

Las cuentas de Mercazaragoza han dado un vuelco preocupante en 2025 después de una evolución ascendente que le llevó hace solo dos años, en 2023, a alcanzar un récord histórico para su actividad, logrando 1,5 millones de euros de beneficios, su cifra más alta en su historia. Un año antes también lo había establecido con las inversiones estratégicas llevadas a cabo por sus socios.

Antes de la pandemia, en 2019, el beneficio fue de 553.317 euros, que supuso una caída de más del 60% con respecto a 2018 tras perder otro cliente clave para el matadero, en este caso el Grupo Arento, para el que se habían acometido en 2016 inversiones millonarias para reforzar la producción en la línea de porcino. Su caída arrastró a las cuentas de la sociedad, que logró cerrar en positivo su hasta ahora ejercicio más complicado. Y después de alcanzar otro techo en sus beneficios en el año 2017, con 1,44 millones de beneficios y una cifra de negocio de 15,48 millones. En ese momento solo era comparable al resultado obtenido en 2013, cuando logró 1,32 millones de ganancia con unos ingresos que superaron los 15,5 millones de euros. En 2012 fue de 1,68 millones el beneficio.