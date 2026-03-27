Confirmado: Zaragoza activará el Plan Municipal de Emergencias por rachas de viento de hasta 73 km/h
La Aemet ha activado este sábado la alerta amarilla en la ribera del Ebro debido a las fuertes rachas de viento lo que provocará el cierre de los parques de la ciudad
El Ayuntamiento de Zaragoza activará este sábado 28 de marzo el nivel de alerta amarillo del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por las fuertes rachas de viento que, según la Agencia Estatal de Meteorología, alcazarán en la ciudad los 73 kilómetros por hora, por lo que pide a la población extremar la precaución.
Además, como medida preventiva, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.
Esta medida se adopta después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado la alerta amarilla debido a las fuertes rachas de viento que se esperan en la ribera del Ebro y que en la capital aragonesa, según las previsiones, alcanzarán los 73 km/h. El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kms/ hora.
Por ello, ante este pronóstico, la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha ordenado activar el Plan Municipal de Emergencias entre las 12.00 horas y las 18.00 horas de este sábado 28 de marzo y pide a la ciudadanía extremar la precaución durante estas horas.
Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.
Además, se van a cerrar al tránsito los parques de la ciudad, entre ellos el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar, que quedarán debidamente señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.
Desde el Ayuntamiento, se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.
En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.
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